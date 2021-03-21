Тени знаков зодиака: ось Близнецы/Стрелец

Продолжаем изучать понятие Тени знаков зодиака. На очереди – ось Близнецы/Стрелец.
Продолжаем изучать понятие Тени знаков зодиака. На очереди – ось Близнецы/Стрелец. С предыдущими статьями по данной теме можно ознакомиться тут.
- ко всему зарубежному: это могут быть изучение других культур и языков, либо путешествия заграницу;
- элите, популярности и завоеванию авторитета;
- роскоши, которая нередко приводит к понтам;
- политике, религии и духовности, каким-либо собственным идеалам;
- к преподаванию и наставничеству, в худшем случае – раздаче советов не к месту,
в противном случае вы рискуете столкнуться с судебными разбирательствами, юридическими трудностями, проблемами с выездом и пребыванием в других странах, получением высшего образования, со стороны здоровья - страдать от проблем с кровью, печенью, жёлчным пузырём, селезёнкой, тазобедренными суставами.
- к простоте, лёгкости и доступности;
- постоянному обучению, понимая, что всё знать невозможно;
- к катанию на роликах, коньках, велосипедах и прочих коротких прогулках;
- написанию текстов, иному ручному труду (сборка чего-либо);
- к практике, а не голой теории,
иначе их могут настигать проблемы в коммуникации, с речью и памятью в том числе, с информацией как таковой (трудно найти, а если находят, то не то, ловят сплетни со стороны других людей, натыкаются на мошенников), в документах, поездках, общении с родственниками, обучении (не могут сконцентрироваться, например), сложности с техником, особенно автомобилями
Так, Регина Тодоренко (Близнецы) прославилась как ведущая передачи «Орёл и решка», в рамках которой путешествовала по континентам и показывала, как устроена жизнь в разных уголках земного шара, при этом живя в весьма скромных условиях, Стрелец Тайра Бэнкс положила начало шоу «Топ-модель по-американски», где помогла раскрыться талантам простых, никому неизвестных девушек.
Совсем скоро о своей Тени узнают Раки и Козероги.
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