Новый астрологический год: перемены врываются в наш дом

2021 год сохраняет тенденции кардинальных перемен 2020-го.
Гороскоп Весеннего Равноденствия, совпадающий с началом Нового астрологического года в субботу 20 марта (12.37 мск) – традиционно становится одним из важных пунктов, «программным обеспечением» на ближайший год.
2021 год сохраняет тенденции кардинальных перемен 2020-го, но уже во многом закладывает семена новых направлений и приоритетов развития общества, продолжает формировать новое восприятие мира со всеми несуразностями и непонятными, подчас неприятными изменениями нашего времени. Безусловно борьба старых и новых стандартов в социуме – не самый безболезненный процесс. Однако такое противостояние заложено очень редкими небесными конфигурациями, которых не было очень давно, поэтому сопротивляться волне перемен очень трудно, а порой просто бессмысленно.
В числе важнейших конфигураций ведущих к новым ориентирам – Великое соединение Юпитера и Сатурна в 1 градусе знака Водолей, состоявшееся 21 декабря 2020-го, формирующее так называемую «новую этику» на долгие годы вперёд и цикл напряжённой «квадратуры» того же Сатурна с Ураном довольно точно демонстрирующий борьбу старых условий (Сатурн) с новыми (Уран).
Опираясь на гороскоп Нового астрологического года от 20 марта – можно говорить о медленном, но уверенном понимании и принятии мировым сообществом новых целей и программ будущего. Именно об этом говорят оптимистичные связи (аспекты) Луны и Марса с Юпитером и Сатурном в воздушных знаках. Тем не менее ждать стабильности в финансово-экономическом секторе, на рынке труда и геополитическом пространстве (международных отношениях) планеты пока не приходится – глубина процессов глобальных изменений затрагивает все сферы жизнеобеспечения и слои общества.
Тот же главный конфликт года Сатурна с Ураном, который, как и ожидалось, раскачал и поднял на волну в первую очередь проблемы, связанные с беспрецедентным влиянием на жизнь и политику информационных ресурсов, в 2021 году состоится ещё дважды в июне и декабре. И это повод для дальнейшего мониторинга ситуации противостояния государственных аппаратов и глобальных социальных сетей – насколько взаимные санкции и цензура в одной из самых активных и влиятельных технологических и идеологических платформ современности смогут вырулить и кто победит? Скорее всего усиление этой борьбы и какие-то важные решения в этом плане мы увидим в июне на фоне второй фазы спора Сатурна с Ураном.
В целом хочется верить, что акценты карты Нового астрологического года, карты во многом связанной с переформатированием ресурсов, направленной на инновации и перемены, принесёт людям новые цели и позитивные идеи для освоения будущего.
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