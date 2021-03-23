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Самый эгоистичный знак зодиака в любви

23 марта 2021ГороскопыСлово и Дело

Этот знак отличает невероятная любовь к свободе и независимости.

Самый эгоистичный знак зодиака в любви
Фото: depositphotos

Самым непростым знаком зодиака, с которым труднее всего выстраивать отношения, астрологи считают Стрельца.

Стрельцов отличает невероятная любовь к свободе и независимости, отмечают специалисты. Порой у них могут уйти годы на поиск второй половинки. При этом привязываться к людям представители этого знака зодиака не любят. Их отличает невероятная жажда к жизни, поэтому они стремятся найти похожего партнера.

Кроме того, Стрельцам свойственна смена впечатлений, поэтому нередки случаи, когда они быстро остывают к объекту обожания. У партнера этого знака зодиака могут возникнуть сложности, когда нужно влиться в его темп жизни. На этом этапе часто происходят конфликты.

Стрельцам присущ эгоизм. Они всегда будут для себя на первом месте. Для них характерно воспринимать партнеров как балласт, который приходится тянуть за собой по жизни. А попытку посягнуть на их свободу они воспринимают как оскорбление.

Для построения долгосрочных отношений со Стрельцом человеку следует быть легким на подъем. Представители этого знака любят людей, которым нравится путешествовать и беседовать на глубокие, серьезные темы.

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