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Воспользуйтесь удачным моментом — любовный гороскоп на 23 марта

22 марта 2021ГороскопыРамблер

Сегодня вам выпадет шанс признаться в чувствах или сказать то, что давно хотелось.

Воспользуйтесь удачным моментом — любовный гороскоп на 23 марта
Фото: depositphotos

Сегодня вам выпадет шанс признаться в чувствах или сказать то, что давно хотелось.

Овен

В этот день многое может подпортить влюбленным Овнам настроение, важно не срывать его на любимом человеке. Вряд ли он или она повинны в том, что вы не ладите со своими домашними или не можете забыть профессиональное поражение. Старайтесь не поддаваться негативным импульсам: обиде, мщению, ревности.

Телец

Сегодня Тельцы настроены лирически. Они могут ностальгировать по прежним отношениям, былым местам свиданий и забытым душещипательным песням. День поможет лишь реставрации союза с историей. Новому партнеру придется подумать, как отвлечь сентиментального Тельца от видений его романтического прошлого.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам взять в любви тайм-аут. Исключение - доверительные близкие отношения, проверенные временем. В эти сутки сложно проявить инициативу. Даже таким гениям общения, как Близнецы, может быть трудно найти подходящую тему для разговора. Возможны опоздания и другие заминки.

Рак

Сегодня чувствительным Ракам нетрудно найти взаимопонимание с партнером, но не все они готовы проявить интерес к чужой душе. Многие Раки поглощены своими ощущениями и надеются на понимание партнером своих потребностей. Свидание удастся, если любимый человек хорошо знает вас и ваши привычки.

Лев

На этот день Львам не стоит планировать любовные встречи. По возможности, стоит отказаться даже от активных контактов. В ожидании знаковых событий в личной жизни не поддавайтесь дурным предчувствиям. Слушайте позитивную музыку и настраивайтесь на важный момент: вероятно, он случится уже завтра.

Дева

Мирная идиллическая атмосфера этих суток поможет Девам расслабиться в присутствии любимого человека или оказаться с ним на одной эмоциональной волне. Девам, запутавшимся в своих отношениях, полезно побыть в уединении, чтобы перезапустить мыслительный процесс и взглянуть на свою ситуацию со стороны.

Весы

Планируя дальнейшие шаги в своей личной жизни, Весам стоит пропустить этот день: он существенно снижает их возможности, увеличивает риск невольно обмануть ожидания партнера. Над самыми гармоничными и многообещающими отношениями сегодня может нависнуть тень ревности, подозрений или старых раздоров.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы превращаются в пассивных мечтателей. Они склонны стремиться к воображаемому недоступному идеалу и способны на проявления платонических чувств. Это отличный день для свидания, если сложится подходящая эмоциональная атмосфера и влюбленные окажутся на одной душевной волне.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы подвержены тайным страхам и слабостям, в которых не хотят признаться. Многие Стрельцы будут бояться повторения прошлых любовных неудач. Не лучший день для того, чтобы произвести на пассию впечатление в чем бы то ни было. В особенно невыгодном положении Стрельцы-мужчины.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам проявить больше эмпатии и чуткости в адрес партнера - но помнить, что и они вправе ждать того же. Эмоциональная гармония в эти сутки не может присутствовать наполовину: она либо есть, либо ее нет. Если приходится скрывать чувства и желания, что-то идет не так.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не увлекаться любовными маневрами как таковыми, а заняться их подготовкой. Не пренебрегайте мелочами: партнер заметит все. Не помешает позаботиться о самочувствии и, если нужно, поправить здоровье: не исключено, что от этого будет зависеть исход завтрашних волнующих событий.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы интуитивно не желают вмешиваться в ход событий. Звезды одобряют их настрой, советуют пассивно пользоваться удачным моментом и молча самоустраниться, если что-то пошло не так. Это прекрасный день для романтического свидания в интимной обстановке, оно может длиться до ночи.

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