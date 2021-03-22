Тратить или копить — финансовый гороскоп на 23 марта

Сегодня вам нужно будет понять, что именно вы хотите купить и сколько денег на это понадобится.

Сегодня вам нужно будет понять, что именно вы хотите купить и сколько денег на это понадобится.

Овен

У Овнов этот день складывается неоднозначно. Успешно пойдут дела у тех, чья работа связана с частыми поездками, контактами, оформлением документов и обслуживанием клиентов, особенно в торговле. Однако могут быть сложности с финансами, задержки платежей. Не лучшее время для обращения в банк с целью получения кредита или рефинансирования долгов.

Телец

Тельцам не рекомендуется подписывать договора и вести переговоры – ваши потенциальные контрагенты будут настроены неуступчиво. Однако это удачный день для совершенствования навыков работы с инструментами и техническими средствами. Изобретатели, инженеры и рационализаторы смогут предложить интересные технические решения. Доходы могут существенно вырасти.

Близнецы

Близнецам звезды советуют держать под личным контролем вопросы, связанные с деловыми контактами. Развивайте только те деловые связи, в которых вы выступали в роли инициаторов. Вместе с тем с некоторыми коллегами может возникнуть недопонимание – не просите никого о помощи, старайтесь сами справляться со своими делами.

Рак

Ракам в этот день звезды советуют заниматься вопросами получения льгот и компенсаций. Например, это относится к компенсации расходов на лечение от работодателя. Можно собирать документы и изучать условия. Неплохо пойдут дела у тех, кто занимается частной подработкой. Воздержитесь от начала новых дел, особенно если они связаны с финансовыми спекуляциями.

Лев

Львам рекомендуется направить свои инициативы на сотрудничество с коллегами. В рамках трудового коллектива вы сможете лучше использовать свой потенциал. Однако это неудачное время для сделок с недвижимостью и проведения ремонтно-строительных работ. В семейном бизнесе могут возникнуть разногласия между родственниками относительно дальнейшего использования бюджетных средств.

Дева

Девам рекомендуется активнее сотрудничать с вышестоящим начальством. Возможно, ваши отношения станут более доверительными, и вы улучшите свои шансы на карьерное продвижение. Однако это не лучшее время для предпринимательской активности, особенно в торговле и на транспорте. В профессиональном обучении тоже могут быть трудности усвоения материала.

Весы

Весам звезды советуют активнее развивать контакты с единомышленниками с целью обмена опытом и повышения уровня профессиональных знаний. Вы также вполне преуспеете в учебе, особенно в составе групповых занятий. Однако в финансовых вопросах вы, возможно, будете чувствовать неудовлетворенность уровнем доходов. Могут быть задержки с оплатой за выполненную работу.

Скорпион

Скорпионам не рекомендуется торопиться с проявлением инициативы. Главное – своевременно исполнять те поручения, которые вам давало начальство. В режиме дефицита времени и в состоянии аврала вы будете способны мобилизоваться и добиться нужного результата. Ставьте перед собой масштабные задачи и смелее беритесь за дела – многое из того, что было запланировано, удастся выполнить.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется действовать открыто и воздерживаться от любой неофициальной деятельности. Помните, что сегодня ваша работа может стать предметом рассмотрения соответствующих контролирующих органов. Будьте готовы к ревизиям и контрольным закупкам со стороны фискальных властей. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов.

Козерог

Козероги смогут преуспеть в практической работе с техникой и механизмами. Студентам удастся получить много полезных навыков в ходе практических занятий под руководством опытного наставника. Воздержитесь от долгосрочного планирования и работы в составе творческих коллективов. Индивидуальный труд окажется более результативным.

Водолей

Водолеи в этот день могут столкнуться с ухудшением внешних обстоятельств, которые будут создавать препятствия в работе. Преодолеть возникшие трудности вы сможете за счет творческого подхода. Попробуйте взглянуть на стоящие перед вами задачи по новому – и правильный ответ найдется сам собой. Можно заниматься усовершенствованием стиля и методов в работе.

Рыбы

Рыбам звезды советуют отдавать предпочтение тем делам, которые вы будете в состоянии сегодня же довести до полного завершения. Это хороший день для офисных служащих и работников сферы недвижимости. Также быстрым темпом пойдут ремонтные и строительные работы. Вместе с тем не забывайте о том, чтобы ваша работа не нарушала служебных инструкций и норм закона.