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Даем волю эмоциям — гороскоп на 23 марта

22 марта 2021ГороскопыРамблер

Сегодня Луна в Раке усилит чувствительность к тонким влияниям, в том числе семейным.

Даем волю эмоциям — гороскоп на 23 марта
Фото: rambler

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке усилит чувствительность к тонким влияниям, в том числ семейным и национальным.

Положение Луны в водном знаке без курса поможет уединению, отдыху и регенерации внутренних сил. Лучший способ нейтрализовать дурной настрой — «растворить» его в добрых чувствах: заботе, снисходительности, сочувствии, прощении. Лучше не заниматься сухой рутиной, дать волю эмоциям и воображению. Особой притягательной силой будут обладать картины прошлого, чувственные фантазии и духовные вопросы. Возможна тяга к алкоголю и сладкому, интерес к музыке, киноискусству, архивам, магии, медитации.

Овен

Сегодня Овнам сложно игнорировать настроение, царящее в доме, коллективе или близких отношениях. Чтобы оно оставалось ровным, важно не ворошить болезненное прошлое: ревность, семейные счеты, профессиональную зависть. Не стоит поддаваться деструктивной традиции мщения или обиды: негативные эмоции отразятся на самочувствии. День не располагает к активным действиям, лучше отложить суету до завтра.

Телец

В этот день Тельцы могут окунуться в мир своего повседневного окружения: соседей, попутчиков, родственников. Сыграет роль царящая вокруг атмосфера (например, звучащая музыка). День усиливает привязанность к родным местам и близким друзьям. Возможны ностальгические настроения. Лучше не браться сегодня за дела, требующие креативной энергии. Не стоит радикально менять привычки в быту или в общении.

Близнецы

В эти сутки Близнецам желательно меньше говорить и больше слушать. Вместо пробивной силы, сегодня в цене молчание, сочувствие и умение хранить секрет. Это день сентиментальности, вам может быть трудно забыть знакомый образ или мелодию, выбросить хлам или отбросить иллюзии. Не стоит игнорировать тонкие грани момента: сны, приметы, чужие намеки, собственные ощущения. Полезно навестить родителей.

Рак

Раки вплоть до ночи могут следовать своим привычкам и настроению. Это подходящие сутки для уединения, пассивного отдыха, выплеска тайных эмоций. Если вы давно хотели пересмотреть любимый фильм или послушать «вечную» музыку, самое время позволить себе такое удовольствие. Общительным Ракам лучше сузить повседневный круг контактов, а подвижным и предприимчивым - сбавить темп и умерить лишнюю суету.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не ждать от себя многого и, по возможности, остаться в уединении. Это не время для приключений, лучше побыть дома, в знакомой обстановке или в защищенном месте. Не помешает заняться своим телесным и душевным здоровьем. Не стоит спешить выплескивать внутреннее эмоциональное напряжение: завтра вам удастся преобразовать его в приятные чувства или в полезные действия.

Дева

Сегодня Девам стоит отложить лишнюю суету и уклониться от начинаний. Хорошо помечтать о будущем или мысленно погрузиться в прошлое. Неплохо провести время в полном одиночестве, в кругу родственников, понимающего партнера или близких друзей, в романтической или ностальгической атмосфере. «Минута молчания» позволит перезагрузить мозг, что-то понять в отношениях, в недавней или текущей ситуации.

Весы

Обстоятельства этого дня мешают Весам играть ту роль, к которой они сейчас стремятся и которой от них ждет их партнер (публика). Препятствием может стать мнимое чувство долга, недомогание, семейное или другое обязательство. Настроение могут подпортить отзвуки давних домашних войн или партнерских ссор. Не стоит планировать на сегодня романтические, развлекательные и представительские мероприятия.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит сделать перерыв в пути или работе, либо сбавить обороты. Можно целиком посвятить этот день ностальгическим переживаниям. Обстоятельства могут навеять мечты о далеких странах или идеальной любви, напомнить о реалиях духовной жизни. Творческим людям хорошо набираться впечатлений в пассивном режиме, тайно копить внутреннюю психологическую энергию для новой роли или проекта.

Стрелец

Стрельцы в эти сутки не в лучшей форме, зависимы от своих и чужих эмоций, домашней обстановки, могут не раз проявить сентиментальность или слабость. Возможны страхи, связанные с негативными образами прошлого - например, прежними финансовыми и любовными неудачами. В делах и в общении сегодня лучше избегать лишней откровенности и тренировать проницательность. Стоит отложить все важные инициативы.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит беречь эмоциональную гармонию с близкими или нужными людьми, ставить акцент на том, что объединяет, а не вызывает вопросы. Раздражительность лучше гасить пониманием и сочувствием к тем, с кем вы «в одной лодке». Не стоит вести в эти сутки официальный диалог, предпочтительнее доверительная частная беседа. Если воцарилось молчание, важно убедиться, что оно - знак согласия.

Водолей

В этот день Водолеям лучше сделать выбор в пользу мелких рутинных дел. Желательно - тех, к которым «лежит душа» и которые вызывают эмоциональный отклик. Это подходящие сутки для проявления заботы, жалости и сочувствия. Также, сегодня хорошо заниматься несложными хозяйственными мероприятиями, влажной уборкой. Стоит позаботиться о здоровье: возможно, завтра ждет волнующий или ответственный момент.

Рыбы

Рыбы могут провести эти сутки в гармонии с собой и близкими. Для этого им не придется делать ничего особенного: достаточно следовать чутью или привычке, остальное довершат обстоятельства. Велика вероятность оказаться в знакомой обстановке и подходящей эмоциональной атмосфере. Хороший день для спокойных свободных занятий, фантазий, уединения, интимных встреч, восстановления душевного равновесия.

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