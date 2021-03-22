Самые сильные женщины в гороскопе

Топ составил победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил топ-5 женщин среди знаков зодиака, которых незаслуженно называют слабым полом.

Пятое место занимают женщины-Овны. Они часто совершают подвиги, даже не подозревая об этом. Эти женщины отличаются силой духа и разума. Помимо этого, им свойственна не знающая границ ответственность. Если представительницы этого знака полностью отдаются решению проблемы, то они не могут не разрешиться в их пользу.

На четвертом месте расположились женщины-Львы. Их знак является мощным источником силы и энергии. Представительницам этого знака легко удается отстоять свою позицию, а также своих близких. Удивительная работоспособность в сочетании с чертами характера (настойчивость, целеустремленность и многие другие) дают ей право не сомневаться в себе!

Третье место экстрасенс отдал Тельцам. Они способны отдаваться на все сто процентов даже тому делу, в результате которого не уверены. Часто это проявляется в отношении к родным и близким. Для них идеально подходит слово «гора». Им все по плечу, на них легко можно положиться.

Вторую строчку занимают женщины-Весы. Им свойственна сдержанность и рассудительность, а также сбалансированность характера. В экстремальных ситуациях им помогает хладнокровие. Сильными сторонами Весов также считаются мудрость и интуиция.

Лидерство в рейтинге по праву принадлежит женщинам-Скорпионам. Судьба нередко испытывает их на прочность.

В них изначально заложен прочный стержень и самоотверженность. Эти качества и являются их оружием. Про жизнь представительниц этого знака можно писать книги, так как их судьбы поражают, несмотря на внутреннюю ранимость.