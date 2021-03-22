Стали известны недовольные жизнью знаки зодиака

Журналист и астролог Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые постоянно хотят чего-то большего, чем у них есть.

Журналист и астролог Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые постоянно хотят чего-то большего, чем у них есть.

Очень целеустремленные, они ставят слишком высокую планку и цели, которых пытаются достичь любым путем. В ходе реализации задуманных планов представители этого знака прут напролом до тех пор, пока их мечта не исполнится.

Девы являются перфекционистами, поэтому вечное недовольство – это их обычное состояние. Девы стремятся к безупречности и ходят довести до совершенства любую мелочь. Даже если у них все получилось, представители этого знака не будут удовлетворены своей работой на 100%. В связи с этим Девы никогда не бывают целиком довольны своей жизнью.

Овны — это эмоциональные смелые люди, которые всегда рады получать новый жизненный опыт. Овны любят вызовы, риск и острые ощущения. Представители этого знака не могут и не хотят сидеть без дела. Окружающим сложно соответствовать им и поэтому тяжело сделать Овнов счастливыми и довольными.

Близнецы скучают, если в жизни не происходит ничего особенного, поэтому порой им хочется чего-то нового, чтобы чувствовать себя счастливыми. По мнению эксперта , многим людям сложно в отношениях с представителями этого знака.