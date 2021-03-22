Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Стали известны недовольные жизнью знаки зодиака

22 марта 2021ГороскопыГоворит Уфа

Журналист и астролог Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые постоянно хотят чего-то большего, чем у них есть.

Стали известны недовольные жизнью знаки зодиака

Журналист и астролог Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые постоянно хотят чего-то большего, чем у них есть.

Козерог

Очень целеустремленные, они ставят слишком высокую планку и цели, которых пытаются достичь любым путем. В ходе реализации задуманных планов представители этого знака прут напролом до тех пор, пока их мечта не исполнится.

Дева

Девы являются перфекционистами, поэтому вечное недовольство – это их обычное состояние. Девы стремятся к безупречности и ходят довести до совершенства любую мелочь. Даже если у них все получилось, представители этого знака не будут удовлетворены своей работой на 100%. В связи с этим Девы никогда не бывают целиком довольны своей жизнью.

Овен

Овны — это эмоциональные смелые люди, которые всегда рады получать новый жизненный опыт. Овны любят вызовы, риск и острые ощущения. Представители этого знака не могут и не хотят сидеть без дела. Окружающим сложно соответствовать им и поэтому тяжело сделать Овнов счастливыми и довольными.

Близнецы

Близнецы скучают, если в жизни не происходит ничего особенного, поэтому порой им хочется чего-то нового, чтобы чувствовать себя счастливыми. По мнению эксперта , многим людям сложно в отношениях с представителями этого знака.

Говорит Уфа: последние новостиСтали известны самые недовольные жизнью знаки зодиакаТОП-3 знаков Зодиака, которые чаще всего становятся жертвами мошенниковМессенджер Telegram запустил голосовые чаты в каналах и разрешил сохранять их как подкасты
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

9-10 лунные сутки. Встаем пораньше – возможности и озарения ждать не будут. Сегодня нас со всей силы может клюнуть одна или сразу несколько блестящих...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков

10-11 лунные сутки. Сегодня нас накроет лавиной страсти и эмоций. Держать себя в руках будет ну очень сложно, поэтому лучше реже заводить разговоры,...

Читать продолжение
Даем волю эмоциям — гороскоп на 23 марта
Берем быка за рога – таро-прогноз на 22-28 марта
Самые опасные дни для вождения автомобиля
Какие знаки зодиака любят врать во благо
Признаки того, что партнер вам действительно подходит
Приметы на 23 марта: что нельзя делать в этот день
Самые сильные женщины в гороскопе
Как мужчины пользуются женщинами
Стали известны недовольные жизнью знаки зодиака
Как вычислить счастливые годы по дате рождения
Какие знаки зодиака становятся жертвами мошенников
Астрологи назвали самые опасные в гневе знаки зодиака
Приметы на 22 марта: что нельзя делать в этот день
Темперамент вспыхнет синим пламенем — любовный гороскоп на 22-28 марта
Гребем деньги лопатой — финансовый гороскоп на 22-28 марта
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Всю неделю Венера в Овне в соединении с Солнцем. Такая «разогретая» Венера принесет много страстей и зажжет у всех темперамент. Люди станут напористы...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на март для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 4
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков

Всю неделю Венера «подогревается» лучами Солнца. А она и так находится в Овне — нетерпеливом и импульсивном знаке, который лишает ее покоя, лени...

Читать продолжение