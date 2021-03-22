Самые опасные дни для вождения автомобиля

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 22 по 28 марта.

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 22 по 28 марта.

Понедельник и вторник заряжены благоприятной энергией для автомобилистов, это хорошее время для поездок в гости, семьями в том числе.

Среда — отчётливо напряжённый день, риски ДТП выше среднего, водителям нужно учесть фактор наличия на дорогах неадекватных персонажей.

Четверг мягче, риски идут вниз, водителям будет проще принимать решения, чем а среду.

Пятница и суббота — отличные дни для вождения, обучения новичков, для диагностики и ремонтов авто. Воскресенье — удачный день для поездок как с целью отдыха, так и по работе.