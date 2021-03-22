Самые опасные дни для вождения автомобиля

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 22 по 28 марта.
Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 22 по 28 марта.
9-10 лунные сутки. Встаем пораньше – возможности и озарения ждать не будут. Сегодня нас со всей силы может клюнуть одна или сразу несколько блестящих...
10-11 лунные сутки. Сегодня нас накроет лавиной страсти и эмоций. Держать себя в руках будет ну очень сложно, поэтому лучше реже заводить разговоры,...
Всю неделю Венера в Овне в соединении с Солнцем. Такая «разогретая» Венера принесет много страстей и зажжет у всех темперамент. Люди станут напористы...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Всю неделю Венера «подогревается» лучами Солнца. А она и так находится в Овне — нетерпеливом и импульсивном знаке, который лишает ее покоя, лени...