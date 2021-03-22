Берем быка за рога – таро-прогноз на 22-28 марта

Таро – универсальный инструмент прогнозирования будущего и самоисследования.
Таро – универсальный инструмент прогнозирования будущего и самоисследования. О том, что нас ждет на следующей неделе, читайте в этой статье.
На понедельник выпала прекрасная карта – Девятка Чаш. Это карта удовольствия и помощи людям в удовлетворении их самых простых нужд. День хорош для того, чтобы привести себя в норму: выспаться, поесть вкусной еды и заняться любимым делом. Несмотря на понедельник!
Четверка Пентаклей – карта материальной устойчивости и даже неповоротливости. День хорош для заключения выгодных сделок, особенно дорогих. В психологическом плане постарайтесь не зацикливаться на чем-то одном, развейтесь, проветрите мысли и чувства.
На среду выпал Дьявол, и это серьезный знак! Сегодня хорошо будет подумать о том, принимаете ли вы свою теневую сторону? Что и кого вы осуждаете? Подумайте, чем вы не пользуетесь в достижении своих целей.
Королева Пентаклей – знак порядка и благополучия. Четверг станет днем большой уборки или большого дохода – в любом случае, вы останетесь с ощущением полной завершенности. День хорош для проведения чистки или для занятий спортом, также неплохо будет сходить в сауну.
На пятницу выпал Туз Жезлов, и это значит, что надо брать быка за рога! Все ваши самые смелые желания должны воплотиться в эту пятницу, главное – не бояться заявлять о себе.
Восьмерка Чаш – карта расставания. И прежде всего – с иллюзиями. А может, с людьми. Суббота поможет решить, с чем пора попрощаться, что не оправдало ваших ожиданий и должно быть отпущено и забыто.
Восьмерка Мечей – карта ограничений. Сегодня может возникнуть тягостное ощущение безвыходности и отсутствия вариантов, но это не так. Помните, что выход порой там же, где и вход, и действуйте. Ищите, пробуйте, не замыкайтесь в себе.
9-10 лунные сутки. Встаем пораньше – возможности и озарения ждать не будут. Сегодня нас со всей силы может клюнуть одна или сразу несколько блестящих...
10-11 лунные сутки. Сегодня нас накроет лавиной страсти и эмоций. Держать себя в руках будет ну очень сложно, поэтому лучше реже заводить разговоры,...
Всю неделю Венера в Овне в соединении с Солнцем. Такая «разогретая» Венера принесет много страстей и зажжет у всех темперамент. Люди станут напористы...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Всю неделю Венера «подогревается» лучами Солнца. А она и так находится в Овне — нетерпеливом и импульсивном знаке, который лишает ее покоя, лени...