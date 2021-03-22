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Берем быка за рога – таро-прогноз на 22-28 марта

22 марта 2021ГороскопыРамблер

Таро – универсальный инструмент прогнозирования будущего и самоисследования.

Берем быка за рога – таро-прогноз на 22-28 марта
Фото: depositphotos

Таро – универсальный инструмент прогнозирования будущего и самоисследования. О том, что нас ждет на следующей неделе, читайте в этой статье.

22 марта – Девятка Чаш

На понедельник выпала прекрасная карта – Девятка Чаш. Это карта удовольствия и помощи людям в удовлетворении их самых простых нужд. День хорош для того, чтобы привести себя в норму: выспаться, поесть вкусной еды и заняться любимым делом. Несмотря на понедельник!

23 марта – Четверка Пентаклей

Четверка Пентаклей – карта материальной устойчивости и даже неповоротливости. День хорош для заключения выгодных сделок, особенно дорогих. В психологическом плане постарайтесь не зацикливаться на чем-то одном, развейтесь, проветрите мысли и чувства.

24 марта – Дьявол

На среду выпал Дьявол, и это серьезный знак! Сегодня хорошо будет подумать о том, принимаете ли вы свою теневую сторону? Что и кого вы осуждаете? Подумайте, чем вы не пользуетесь в достижении своих целей.

25 марта – Королева Пентаклей

Королева Пентаклей – знак порядка и благополучия. Четверг станет днем большой уборки или большого дохода – в любом случае, вы останетесь с ощущением полной завершенности. День хорош для проведения чистки или для занятий спортом, также неплохо будет сходить в сауну.

26 марта – Туз Жезлов

На пятницу выпал Туз Жезлов, и это значит, что надо брать быка за рога! Все ваши самые смелые желания должны воплотиться в эту пятницу, главное – не бояться заявлять о себе.

27 марта – Восьмерка Чаш

Восьмерка Чаш – карта расставания. И прежде всего – с иллюзиями. А может, с людьми. Суббота поможет решить, с чем пора попрощаться, что не оправдало ваших ожиданий и должно быть отпущено и забыто.

28 марта – Восьмерка Мечей

Восьмерка Мечей – карта ограничений. Сегодня может возникнуть тягостное ощущение безвыходности и отсутствия вариантов, но это не так. Помните, что выход порой там же, где и вход, и действуйте. Ищите, пробуйте, не замыкайтесь в себе.

Мирослава Кан
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