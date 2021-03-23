Яркие эмоции могут довести до конфликта — финансовый гороскоп на 24 марта

Сегодня важно держать и свое мнение, и свои эмоции при себе, иначе наломаете дров.

Сегодня важно держать и свое мнение, и свои эмоции при себе, иначе наломаете дров.

Овен

Достаточно напряженно сложится этот день у Овнов, имеющих отношение к творческим профессиям. Ваши личные инициативы и то, что вы будете предлагать к рассмотрению, может не найти понимания и одобрения у начальства и публики. Не торопитесь браться за реализацию сырых идей, дайте им время созреть. Также в этот день лучше не торопиться с обменом валюты.

Телец

Тельцам звезды советуют делать все возможное для поддержания своей деловой репутации на должном уровне. Не допускайте нарушений служебных инструкций и норм закона. Следует обратить внимание на соблюдение дисциплины труда – опоздания на работу и прогулы не останутся без последствий. Особенно это относится к тем, кто работает на вахте, вдали от родного дома.

Близнецы

У Близнецов этот день может стать крайне нестабильным, беспокойным и хлопотным. Внешние обстоятельства могут стремительно меняться, и вам придется постоянно под них подстраиваться. В торговле и посредничестве могут быть срывы договоренностей. Также вам может поступать недостоверная информация, руководствуясь которой вы можете допустить ошибку.

Рак

Ракам в этот день звезды советуют быть осмотрительнее в обращении с финансовыми ресурсами. Рекомендуется усилить самоконтроль за расходованием средств. В противном случае вам может не хватить денег на необходимые нужды. Начальство может быть недовольно вашей работой, если вы не будете укладываться в запланированные сроки.

Лев

Львам сегодня предстоит справиться со своими эмоциями, которые будут подталкивать вас к резким и опрометчивым поступкам. Прежде чем предпринять важные поступки, которые могут повлечь необратимые последствия, рекомендуется хорошенько подумать. Особенно это относится к взаимоотношениям с деловыми партнерами и клиентами.

Дева

Девы сегодня могут попасть в затруднительное положение, когда придется из двух зол выбирать меньшее. Возможно, вам придется работать в сложных и непривычных условиях, когда ваша свобода в принятии решений и действиях может быть ограничена. Особенно это относится к работе на полставки или по совместительству. Не рискуйте деньгами, воздержитесь от вложений.

Весы

Весам в этот день звезды не советуют работать в составе группы, даже если это группа единомышленников. Вам сложно будет вписаться в коллективный производственный или творческий процесс и найти там адекватное применение своим способностям. Также лучше воздержаться от участия в собраниях, совещаниях, планерках. В работе с клиентами также могут возникнуть осложнения.

Скорпион

У Скорпионов, занимающих руководящие должности, этот день может быть связан с трудностями при осуществлении своих функций в части управления. Вы не можете быть уверены в том, что подчиненные должным образом исполнять ваши распоряжения. Следите строго за исполнением договорных отношений – могут быть нарушения с неблагоприятными последствиями. Не лучший день для профессионального обучения.

Стрелец

Стрельцам сегодня, возможно, придется отвечать на сложные профессиональные вопросы, ответы на которые у вас не всегда найдутся. Это не лучший день для учебы, выполнения экзаменационных заданий, тестирования через интернет и защиты диссертации. В командировках будьте внимательнее с деньгами – возрастает вероятность утери при расчете за покупки.

Козерог

Козерогам, работающим с техникой и механизмами, следует усилить осмотрительность с точки зрения соблюдения правил техники безопасности. Возрастает вероятность мелких производственных травм, полученных по вашей неосторожности. Не делайте того, что не входит в ваши непосредственные профессиональные обязанности. От личных инициатив пока лучше воздержаться.

Водолей

Водолеям на этот день звезды не советуют планировать проведение деловых встреч. Подобные встречи могут либо сорваться на стадии согласования, либо пройдут не по тому сценарию, на который вы рассчитывали. Также это неблагоприятное время для тестирования и прохождения собеседования при трудоустройстве. Будьте внимательнее при подготовке документов.

Рыбы

Рыбам звезды советуют воздерживаться от излишне эмоциональных реакций при столкновении с трудностями в работе. Не следует срывать раздражение на коллегах – это только создаст вам дополнительные сложности. В ответ на вашу критику вам может придти критика в ваш адрес. Воздержитесь от принятия финансовых решений, касающихся крупных покупок.