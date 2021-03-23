Флиртуйте и наслаждайтесь жизнью — любовный гороскоп на 24 марта

Сегодня вы можете веселиться, любить, говорить о романтике — делать все, что захочется.

Сегодня вы можете веселиться, любить, говорить о романтике — делать все, что захочется.

Овен

В этот день звезды советуют Овнам не терять времени даром: они неотразимы и способны покорить любое сердце. В ход они могут пустить обаяние и массу талантов (кроме, пожалуй, красноречия). Многие Овны сегодня настроены легкомысленно и не прочь поддержать параллельную игру. Возможен подарок, сюрприз.

Телец

Сегодня Тельцам стоит проявить в своей любовной игре побольше энергии, шарма и изобретательности - в противном случае, отличные шансы что-то изменить пройдут мимо них. Как никому другому, им подойдет девиз «не ждите чудес, чудите сами». Но им стоит помнить о возможных побочных эффектах экспромта.

Близнецы

День сулит Близнецам удачу в любви. Он помогает внести в отношения дух игры и спонтанности, а также дарит дополнительные возможности на будущее. Одинокие и разочарованные Близнецы увидят перспективу, получат несколько приятных предложений, могут неожиданно утешиться и развлечься в хорошей компании.

Рак

Сегодня боги любви поощряют веселых, компанейских и креативных Раков. Именно им будут отданы призовые места и назначены бонусы. Если вы меланхоличны, необщительны, не любите обновлять и комбинировать сценарии, вам повезет гораздо меньше - а может статься, вас и вовсе обойдут обаятельные соперники.

Лев

Львам пора выйти на поле любовной игры с открытым забралом, фанфарами и развернутыми знаменами. Неприступная крепость дрогнет перед их маршем, дополненным легкой импровизацией. Но своим главным (к тому же, мирным) оружием им все же стоит сделать обаяние, подкрепив его дружбой и сходством взглядов.

Дева

Сегодня Девам стоит внести в общение с партнером больше игры, динамики и эксперимента, но исключительно на честной основе. Девам, уставшим от болота интриг в постоянном союзе, может показаться глотком свежего воздуха «ход налево», экстренная мера в виде смелой авантюры их отвлечет или утешит.

Весы

Сегодня звезды обещают Весам удачу в любви. Многие Весы будут популярны за счет партнера или в связи с ним, как красивая пара. Свободным Весам стоит посетить друзей или новую тусовку: им не уйти оттуда в одиночестве. Важно помнить, что дружба порой коварна, и быть осмотрительнее в интимной сфере.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам сегодня важно показать себя в новом качестве. Мало сыграть роль - важно выступить в подходящем моменту амплуа и доказать, что вы отлично справляетесь с поставленной задачей. Не берите на себя больше, чем можете сделать, но и не скрывайте своих талантов, если они у вас есть.

Стрелец

Сегодня у влюбленных Стрельцов появится второе дыхание, а у свободных наметится роман. Учтя полученный опыт, те и другие бросятся разрабатывать параллельный вариант, ради альтернативы или подстраховки. Партнеры охотно поддержат все их маневры: игра со Стрельцом динамична, забавна и романтична.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги идут ва-банк, а оказавшись перед сюрпризом в личной жизни, ведут себя нестандартно. Многие представители знака сделают неожиданный ход, на который раньше ни за что бы не решились. Успех романтической авантюры зависит от ряда факторов, среди них может быть и материальный.

Водолей

Сегодня в любви Водолеям помогает их разборчивость, а вредит чрезмерная скромность, принципиальность или трусость. Звезды советуют принять вызов и вступить в игру: без сюрпризов и испытаний не обойдется, но есть и точки соприкосновения. Если кто-то вам симпатичен, не делайте вид, что это не так.

Рыбы

В этот день Рыбы не диктуют правила в любовной игре, могут быть не поняты партнером. Им предстоит действовать по ситуации, подчиняясь навязанным правилам или пытаясь их обойти. Яркие знакомства и минуты веселого флирта сегодня часто случайны, обусловлены обстоятельствами или нуждой в помощи.