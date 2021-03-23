Открыто выражаем чувства — гороскоп на 24 марта

Сегодня Луна во Льве побуждает открыто действовать и веселиться.

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве побуждает открыто выражать чувства, веселиться и действовать.

Не всегда возможна спонтанность (будут заданы рамки, включен контроль) - но систему может «встряхнуть» непредвиденный случай, возможна частичная коррекция правил и планов. День хорош для деловых и личных стартов, где в программу включены дух игры и элемент авантюры, есть место для экспромта, подарка, сюрприза, любовных и прочих волнений. Нервозность сгладит личная симпатия и неплохая отдача от любой инициативы. Хорошее время для креативных тренингов, развития и обновления рекламного и развлекательного бизнеса.

Овен

У Овнов день позитива. Уже с утра их радует отражение в зеркале, восхищение в глазах детей и любимых. Добавит вдохновения приятный подарок, зигзаг удачи или ловкий выбор. Стоит поймать этот импульс и оседлать поток креативной энергии: любые дела сегодня легки и приятны, будет прогресс в реализации желаний и выполнении планов. Отличный момент для романтики, игр, поездок, состязаний и развлечений.

Телец

Сегодня Тельцам предстоит порвать в клочья очередной шаблон, сменить план, что-то обновить в доме или привычках. Они легко поддадутся веселому, игривому и креативному настрою. На творческий шабаш могут спровоцировать друзья, дети, домочадцы. Не исключен и креатив по долгу службы (реклама, ивент- и шоу-бизнес). Часть Тельцов сподвигнет на экспромт их нестандартная ситуация или любовное увлечение.

Близнецы

Сегодня обстоятельства складываются для Близнецов удачно. То, что в данный период жизни они упускают сами, будет неожиданно возмещено им со стороны - в виде развлечения, утешения или шанса на будущее. Возможен новый вираж в любви или творчестве, с правом выбора либо параллельной игры. Ожидается волшебный эффект во всех активных занятиях: чем больше вы тратите энергии, тем быстрее она восполнится.

Рак

Ракам день помогает взбодриться и провести время весело. Легкомысленная атмосфера позволит им ни на чем не зацикливаться - при этом походя уладить пару проблем, сделать открытие или покупку, заключить сделку, совместить любовные игры, бизнес и развлечение. Успех будет зависеть от креативности, подвижности, дружелюбия и настроя на экспромт. Раки-интроверты и меланхолики могут пропустить свой шанс.

Лев

Сегодня Львам предстоит сделать свой ход в профессиональной, любовной или иной игре. Нужна готовность к сюрпризу. Даже в строгих границах не обойтись без импровизации. Стабильной точкой опоры вы можете сделать собственное обаяние, но стоит помнить и о других сильных аргументах: дружбе, сходстве взглядов. Важно разборчивее выбирать поддержку, отсекать мнимых друзей и ложные каналы информации.

Дева

Сегодня Девам лучше не ломать голову над загадкой, тайно откачивающей их силы, и прервать те игры, в которых они запутались. Хорошо отвлечься на что-то яркое и необычное: уйти с головой в творчество или очередное обновление, в общение с друзьями или детьми. Такая «эмиграция» поможет им выйти из порочного круга и восполнить запас энергии, а заодно обернуть некоторые обстоятельства на пользу делу.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на удачу, популярность и поддержку. Они будут легко вызывать симпатию (вероятно, с тенью зависти). День хорош для творческих и рекламных акций, светских и представительских мероприятий, игр и соревнований, показов и премьер, свиданий и флирта. Неприятных сюрпризов, с возможным развитием в будущем, стоит остерегаться в области общих ресурсов и в интимных отношениях.

Скорпион

Сегодня успех Скорпионов - плод мастерства, с которым они играют выданную роль. И любители, и профессионалы могут оказаться в роли экзаменуемых. Чтобы пройти тест или отбор, им придется уложиться в норматив и «показать товар лицом». Реклама и ловкость будут лишь подспорьем. Решающим для выигрыша пунктом может стать наработанный опыт, специальный навык, оригинальное портфолио, выполненный проект.

Стрелец

Стрельцам этот день добавит удачи, обаяния и азарта, поможет обновить путь и заново наметить горизонты. Разумные ограничения их не смутят: ведь это лишь нижний порог, который они планируют поднять. Тем более, их не обескуражат сюрпризы: нет лучшего повода испытать свои силы и нарастить мастерство. Подходящий момент для любви, игры, сотрудничества (включая зарубежное), вступления в большой проект.

Козерог

День искушает Козерогов творческим поиском или игрой, следствием которых могут стать авантюры. При удаче, есть шанс обновить быт, радикально решить важный вопрос, вывести на новый уровень общение с детьми. Но так же легко потерять часть ресурсов, навредить детям или проекту, перевернуть любовную лодку. Нужен хороший план, верный друг и надежный сервис. Не стоит выходить за рамки правил и лимитов.

Водолей

Водолеям этот день предлагает игру, где есть сотрудничество и соперничество. Первый ход может сделать партнер или противник. Это ответственный момент в значимых отношениях. Возможен неприятный сюрприз или атака на ваш авторитет, но и точки пересечения есть - например, личная симпатия. Если вы постеснялись принять вызов, оказались слишком разборчивы или капризны, вам придется винить в этом себя.

Рыбы

У Рыбам сегодня много хлопот и маловато свободы выбора. Мотивом суеты может стать заработок, поправка здоровья или поиск помощи. Любой игре будут изначально заданы правила. В рутинных задачах порой придется прибегать к вынужденному творчеству. День способен изменить представление о дружбе, служебных обязанностях, отношении к детям или подопечным. Не исключено, что к вечеру фронт работ возрастет.