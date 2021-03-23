Приметы на 24 марта: что нельзя делать в этот день

Не стоит тревожить кошку с новорождёнными котятами.
Не следует в эту среду оставлять детей, даже с родными. Считается, что тогда они вырастут плаксивыми и нервными.
В то же время не следует ругаться с пожилыми родственниками, особенно с родителями. Быстро помириться не удастся.
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