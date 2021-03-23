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Приметы на 24 марта: что нельзя делать в этот день

23 марта 2021ГороскопыСОВА

Не стоит тревожить кошку с новорождёнными котятами.

Приметы на 24 марта: что нельзя делать в этот день

Не следует в эту среду оставлять детей, даже с родными. Считается, что тогда они вырастут плаксивыми и нервными.

В то же время не следует ругаться с пожилыми родственниками, особенно с родителями. Быстро помириться не удастся.

Не стоит тревожить кошку с новорождёнными котятами. Наши предки верили в то, что в противном случае в дом может прийти беда.
Беременным женщинам не рекомендуется давать яйца взаймы, иначе роды пройдут не совсем гладко. Во всяком случае схватки будут тяжелыми.
В эту ночь нужно обращать особое внимание на яркие и приятные сны — они могут сбыться в течение 7 дней. Для этого о них никому не надо рассказывать. Если же приснилось что-то неприятное, об этом, напротив, нужно поведать — текущей воде.
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