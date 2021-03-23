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Лучшие тещи по знаку зодиака

23 марта 2021ГороскопыВечерняя Москва

Они помогут молодым супругам сохранить мир и взаимопонимание в семье.

Лучшие тещи по знаку зодиака

Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака чаще рождаются самые понимающие тещи. Такие женщины помогут молодым супругам сохранить мир и взаимопонимание в семье.

Телец

Так, для Тельцов муж дочери станет буквально сыном. Теща будет переживать за зятя не меньше, чем за свою родную дочь, а иногда даже вставать на его сторону во время семейных разладов. Женщины этого знака иногда излишне болтливы и любопытны, однако любую мелочь зятья обычно им прощают.

Весы

Женщины-Весы, несмотря на любовь и взаимопонимание с дочерями, всегда остаются справедливыми: если дочь неправа, то теща не позволит попросту устраивать скандалы и проявлять неуважение к мужчине. Жених тут же поймет, что ему досталась не только красавица-жена, но и идеальная теща.

Стрелец

Женщины-Стрельцы станут очень внимательными и заботливыми к спутнику жизни своего ребенка. Такие тещи будут очень щедры на подарки и при этом не будут требовать ничего взамен.

Водолей

Водолеи не будут навязывать свое мнение зятьям и мучить назойливыми нравоучениями. Такие женщины объективны и крайне сознательны в своих действиях. Дамы этого знака не устают от жизни и не становятся скучными занудами с возрастом, они сохраняют позитив и умеют легко относиться к жизненным трудностям. Также Водолеи с радостью будут исполнять обязанности бабушки.

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