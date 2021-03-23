Лучшие тещи по знаку зодиака

Они помогут молодым супругам сохранить мир и взаимопонимание в семье.
Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака чаще рождаются самые понимающие тещи. Такие женщины помогут молодым супругам сохранить мир и взаимопонимание в семье.
Так, для Тельцов муж дочери станет буквально сыном. Теща будет переживать за зятя не меньше, чем за свою родную дочь, а иногда даже вставать на его сторону во время семейных разладов. Женщины этого знака иногда излишне болтливы и любопытны, однако любую мелочь зятья обычно им прощают.
Женщины-Весы, несмотря на любовь и взаимопонимание с дочерями, всегда остаются справедливыми: если дочь неправа, то теща не позволит попросту устраивать скандалы и проявлять неуважение к мужчине. Жених тут же поймет, что ему досталась не только красавица-жена, но и идеальная теща.
Женщины-Стрельцы станут очень внимательными и заботливыми к спутнику жизни своего ребенка. Такие тещи будут очень щедры на подарки и при этом не будут требовать ничего взамен.
Водолеи не будут навязывать свое мнение зятьям и мучить назойливыми нравоучениями. Такие женщины объективны и крайне сознательны в своих действиях. Дамы этого знака не устают от жизни и не становятся скучными занудами с возрастом, они сохраняют позитив и умеют легко относиться к жизненным трудностям. Также Водолеи с радостью будут исполнять обязанности бабушки.
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