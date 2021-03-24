Пять знаков зодиака, обладающие необъяснимой силой

Некоторым свойственно то, что не могут другие.
Астрологи рассказали, что некоторые люди обладают уникальными способностями, которым другие могут только позавидовать.
По мнению экспертов, связь с потусторонним миром может быть установлена через дату рождения. Некоторым знакам зодиака свойственно то, что не могут другие.
Так, Девы обладают развитой интуицией и всегда предчувствуют неприятности. Их внутренний голос часто подсказывает им правильный вариант развития событий. Если же доказательств в их подозрениях не хватает, они могут прибегнуть к гаданиям и ритуалам, чтобы полностью убедиться в своей правоте.
Представители Рыб — тонкие натуры, они умеют предугадывать события. Обычно это касается не их жизни — им больше понятны мотивы и поступки других. Зато они могут дать дельный совет близким и не попасть в сложную ситуацию, ведь всегда заранее понимают, что впереди их ждет опасная авантюра, а не успех.
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