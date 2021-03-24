Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Пять знаков зодиака, обладающие необъяснимой силой

24 марта 2021ГороскопыВечерняя Москва

Некоторым свойственно то, что не могут другие.

Пять знаков зодиака, обладающие необъяснимой силой

Астрологи рассказали, что некоторые люди обладают уникальными способностями, которым другие могут только позавидовать.

По мнению экспертов, связь с потусторонним миром может быть установлена через дату рождения. Некоторым знакам зодиака свойственно то, что не могут другие.

Так, Девы обладают развитой интуицией и всегда предчувствуют неприятности. Их внутренний голос часто подсказывает им правильный вариант развития событий. Если же доказательств в их подозрениях не хватает, они могут прибегнуть к гаданиям и ритуалам, чтобы полностью убедиться в своей правоте.

Близнецы — очень двойственный знак, словно живущий в двух мирах одновременно. Близнецам дано видеть будущее и предсказывать события. При должном старании они могут развить в себе настоящий дар предвидения.
Раки обладают сочувствием и эмоциональностью, что позволяет им не только хорошо понимать собственные чувства, но и разбираться в окружающих. Они умеют гадать на картах и проводить ритуалы, но не ради наживы или выгоды для себя — им просто нужно объяснение происходящего.
Скорпионы умеют очаровывать. Необъяснимый магнетизм и притягательность — часть их дара, причем это касается как любовных отношений, так и ведения бизнеса. Они быстро понимают, как это работает, и часто используют свои способности, чтобы очаровать людей или начать ими манипулировать в собственных целях.

Представители Рыб — тонкие натуры, они умеют предугадывать события. Обычно это касается не их жизни — им больше понятны мотивы и поступки других. Зато они могут дать дельный совет близким и не попасть в сложную ситуацию, ведь всегда заранее понимают, что впереди их ждет опасная авантюра, а не успех.

Вечерняя Москва: последние новостиОлег Знарок покинет пост главного тренера ХК «Спартак»Песков рассказал, когда Путин вернется к обычному графику работыКак вернуть бодрость духа каждому знаку зодиаку
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

11-12 лунные сутки. Луна во Льве устраивает нам праздник, разжигает внутри нас чувства и заставляет признаваться в любви всем вокруг. Очень важно...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Пророчество о приближении второго солнца
Как понять, что кто-то высасывает из вас энергию
Как очистить свою энергетику от негатива
Как вернуть бодрость духа каждому знаку зодиаку
Кого неудачи будут преследовать до конца года
Василиса Володина дала совет всем женщинам
Кем вы были в прошлой жизни
Пять знаков зодиака, обладающие необъяснимой силой
Женские знаки, которые выходят замуж несколько раз
Приметы на 25 марта: что нельзя делать в этот день
Яркие эмоции могут довести до конфликта — финансовый гороскоп на 24 марта
Флиртуйте и наслаждайтесь жизнью — любовный гороскоп на 24 марта
Открыто выражаем чувства — гороскоп на 24 марта
Солнце и Венера в Овне: болтаем налево и направо
Интимные секреты Раков
Гороскоп на завтра для всех знаков

12-13 лунные сутки. Сегодня условно-дружественные отношения Луны и Юпитера поддерживают энтузиазм и дух соперничества, провоцируют на выход за рамки...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Всю неделю Венера в Овне в соединении с Солнцем. Такая «разогретая» Венера принесет много страстей и зажжет у всех темперамент. Люди станут напористы...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на март для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 4
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков

Всю неделю Венера «подогревается» лучами Солнца. А она и так находится в Овне — нетерпеливом и импульсивном знаке, который лишает ее покоя, лени...

Читать продолжение