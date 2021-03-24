Василиса Володина дала совет всем женщинам

Астролог уточнила, что наступает время выражать эмоции предельно ярко и бороться за свои права.

Астролог Василиса Володина обрела популярность благодаря работе в проекте «Давай поженимся!».

На этот раз Володина открыла рубрику «Женские советы». Планета Венера 21 марта вошла в знак Овна и будет находится в такой конфигурации до 14 апреля. Как известно, Венера — планета любви, красоты и денег. Что делать в этот период?

Астролог рассказала, что наступает время выражать эмоции предельно ярко и бороться за свои права по-настоящему. Не перестараться бы. Чтобы на любовно-семейном фронте звучали страстные стоны, а не взрывы упреков и требований.

Вступая в новые отношения, астролог не советует лезть на амбразуру. Кроме того, не стоит перегибать с желанием принарядиться.

С порывами перекрасить волосы в радикально черный цвет или лечь под нож пластического хирурга тоже требуется умение прицеливаться, а не только стрелять.