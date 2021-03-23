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Астролог рассказала, кто сможет похудеть до конца апреля

23 марта 2021ГороскопыNews.ru

Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто сможет похудеть до конца апреля.

Астролог рассказала, кто сможет похудеть до конца апреля
Фото: depositphotos

Астролог Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто сможет похудеть до конца апреля без значительных усилий и серьёзных душевных мук.

По мнению астролога, успешно избавиться от лишних килограммов смогут люди, чьи дни рождения приходятся на 1–3 января, 29 января — 1 февраля, 30 марта — 2 апреля, 30 апреля — 3 мая, 31 мая — 3 июня, 1–4 июля, 2–5 августа, 2–5 сентября, 3–5 октября, 2–5 ноября, 2–4 декабря и 31 декабря.

Однако Володина призывает никого не расслабляться, ибо для достижения стройности одной только «звёздной» удачи недостаточно.

Один маленький аспект Сатурна к Солнцу (расчёт делался на основании этого) не компенсирует зажор длиной в месяц, если пойти именно этим путём.

Ранее популярный российский астролог Василиса Володина представила гороскоп на март 2021 года. По её расчётам, некоторым группам людей в первый весенний месяц будет сопутствовать особый успех.

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