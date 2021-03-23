Интимные секреты Раков

Рак – не тот знак зодиака, который будет «играть в одни ворота».

Рак – очень чувственный знак зодиака. Строите с ним партнерские отношения? Вам повезло – страсть, романтика, все 33 удовольствия вам обеспечены.

Теплые обнимашки, букеты роз, долгие ночи. Казалось бы, можно ли желать чего-то большего? Но у каждой медали две стороны.

Рак – не тот знак зодиака, который будет «играть в одни ворота», то есть, от своего партнера он или она будет ожидать такого же отношения. Никаких «голова болит», «сейчас я не в настроении» и «я подарю тебе звезду вместо нового телефона». Помним о том, что Раки крайне обидчивы, высокая чувствительность имеет такую обратную сторону. Обидеть представителей этого знака зодиака легко, добиться прощения трудно. Поэтому нужно быть готовым отвечать взаимностью и на чувственном уровне, и на уровне физических действий. Вам оказывают внимание, подвозят с работы, решают ваши проблемы? Будьте готовы отвечать тем же.

Не стоит забывать и о таком важном качестве этого знака – о надежности. Раки не из тех, кто бросает в беде, так что на своего партнера вы можете положиться. Вас и поддержат, и обогреют, только да, все верно – от вас ждут такого же отношения и крайне разочаровываются, не получив его. А от обиды до мести бывает только один шаг, следует быть крайне осторожными с чувствами Раков.

И, конечно же, ревность. Раки ревнивы и хотят, чтобы внимание уделялось только им. Кроме того, они могут быть крайне ненасытными во всех смыслах этого слова, и если партнер не готов удовлетворить их желания прямо здесь и сейчас, он рискует столкнуться с обвинениями в неверности, нелюбви, неуважении.

А ревность идет рука об руку с подозрительностью. С этим не самым приятным качеством тоже можно столкнуться: несколько неверно брошенных фраз, не принятый телефонный звонок, и вы уже персона нон-грата. Причем вполне возможно, что и без всяких объяснений – просто в один прекрасный момент Рак решил, что испытал уже достаточно негативных чувств и с него хватит. Все, огонь погас, кредит доверия исчерпан, а на память о проведенном вместе времени вам остаются только воспоминания.

Диана Сабитова