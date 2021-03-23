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Солнце и Венера в Овне: болтаем налево и направо

23 марта 2021ГороскопыРамблер

Резкую смену настроений и намерений принес двойной переход Солнца и Венеры в первый знак Овна.

Солнце и Венера в Овне: болтаем налево и направо
Фото: Depositphotos

Резкую смену настроений и намерений принес двойной переход Солнца и Венеры 20 и 21 марта в первый знак Овна.

После вялого транзита по водным задумчивым Рыбам обе планеты в знаке Огня и Марса обретут силу, но в противоположных значениях. Если Солнце с переходом в Овен явно повысит свой авторитет, то усиление Венеры здесь лишь как оборот речи – планета любви и отношений станет более заметна и демонстративна скорее через свои негативные стороны – в Овне ей будет трудно проявлять свои лучшие качества. Венера, как планета выбора и гармонии в транзите по первому знаку зодиака, перенимает типичные черты воинственного Марса – резкость, решительность, нередко скандальность, одновременно пылкость и самовлюблённость. Венера здесь менее кокетлива и эстетична, более капризна, прямолинейна и бесцеремонна, что будет проявляться в контактах.

Таким образом кампания между Солнцем и Венерой в Овне и Марсом в Близнецах в ближайший период будет определять диалектику подходов и связей. В переводе с небесной символики – многое будет решаться в общении и непосредственных контактах, но договариваться и принимать выверенные решения будет трудно. Смогут ли компенсировать неудачный транзит Венеры по Овну несколько конструктивных аспектов с её участием? Это можно будет проверить 30-31 марта (союз Венеры с Сатурном), 6-7 апреля (с Марсом), и 10-11 апреля на фоне многообещающей дружбы с Юпитером. По крайней мере две из перечисленных взаимосвязей Венеры с Марсом и Юпитером можно использовать как позитивный фон для планирования каких-то важных, особенно культурных и творческих мероприятий, сделок и партнёрских встреч.

При всех достоинствах и недостатках положений Солнца и Венеры в Овне – общий мотив взаимодействий планет передаёт прежде всего высокую деловую и публичную атмосферу периода. Активность и желание добиваться результатов будут вознаграждены. Также можно учитывать, что в какие-то моменты личное участие и опора на собственный опыт в делах –могут стать правильным, выигрышным решением.

Единственный напряжённый аспект и Венеры (12.04), и Солнца (16.04) в транзите по Овну – квадратура с планетой трансформаций Плутоном наверняка станет очень запоминающимся и событийным, так как зафиксируется в карте новолуния от 12 апреля, о которой разговор ещё впереди. Но уже сейчас можно говорить об одном из непредсказуемых и опасных новолуний 2021 года в экономическом и геополитическом масштабе.

Повышение динамики событий и больше забот, чем другим знакам, Венера принесёт знакам кардинального креста – Овнам, Ракам, Весам и Козерогам.

Serg Korablev
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