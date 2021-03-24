Продумываем каждый шаг — финансовый гороскоп на 25 марта

Сегодня очень важно обдумать все свои планы, расставить все по местам.

Сегодня очень важно обдумать все свои планы, расставить все по местам.

Овен

Очень многообещающий, но и весьма непростой день для Овнов. С одной стороны у вас может сорваться важная встреча, на которую вы, возможно, возлагали большие надежды. Однако с другой стороны вам могут сделать интересное предложение по карьерному продвижению. Старайтесь тщательно взвешивать свои шансы на успех и выбирайте те варианты, которые скорее принесут результат.

Телец

Возможно, с финансовой точки зрения этот день сложится не совсем удачно для Тельцов. Вы можете получить меньше дохода, чем ожидали. Однако вы вполне сможете компенсировать недостаток финансов за счет расширения и укрепления деловых партнерских связей. Также необходимо вести строгий контроль над расходованием финансовых ресурсов, чтобы не выходить за рамки своего бюджета.

Близнецы

Не лучший день для инициатив Близнецов. Ваше желание как то проявить себя может не найти понимания и одобрения у начальства. Старайтесь не выходить за рамки своей компетенции и отдавайте предпочтение тем вопросам, которыми поручило заниматься начальство. А вот отношения с коллегами и подчиненными складываются великолепно. Текущие дела пройдут успешно.

Рак

Ракам звезды советуют сосредоточить внимание на развитии делового партнерства и стремиться действовать открыто, демонстрируя окружающим свои таланты и способности. Успешно проходят переговоры и рекламные акции. С осложнениями может пойти работа на вахте и во время служебных командировок. Берегите свою деловую репутацию – она дороже любых денег.

Лев

Львам звезды советуют руководствоваться принципом о том, что «синица в руке лучше, чем журавль в небе». Не следует заниматься планированием на длительный срок – сейчас это может больше напоминать нереалистичные мечтания и прожектерство. Гораздо успешнее вы будете в выполнении обычной текущей работы. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются вполне конструктивные.

Дева

Девам в этот день не рекомендуется проявлять какие-либо инициативы, направленные на карьерное продвижение. Эффект от этих усилий может оказаться прямо противоположным тому, что вы ожидаете увидеть. Вы можете ошибаться относительно намерений начальства. Тем не менее, это хороший день для торговли, поездок и работы с документами.

Весы

Весы в этот день могут обрести финансовую стабильность, однако на большие доходы пока рассчитывать не приходится. Успешно поработают строители, риэлторы, дизайнеры по интерьеру и офисные работники. У студентов этот день может пройти с затруднениями из-за дисциплинарных нарушений или ухудшения отношений с преподавателями. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций в проведение рекламных акций.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют делать ставку на развитие деловых связей и информационное взаимодействие с людьми. Благодаря гармоничным отношениям с окружающими вы сможете получить доступ к интересующей вас информации. Хорошо планировать и проводить деловые поездки, встречи. Будьте осмотрительнее при обращении с чужими и заемными деньгами.

Стрелец

У Стрельцов благоприятный день для работы над крупными проектами, участия в реализации долгосрочных планов. А вот для ведения переговоров и подписания важных документов время не вполне удачное. Можно заниматься составлением бизнес плана. Не следует возлагать слишком большие надежды на поддержку деловых партнеров – рассчитывайте на свои силы.

Козерог

Хороший день для Козерогов, привыкших действовать самостоятельно и при этом умеющих работать в группе. Именно в гармоничной комбинации индивидуального труда с коллективным трудом ключ к успеху в делах этого дня. К вашему мнению будут прислушиваться, и многие ваши инициативы окажутся реализованы. В текущих делах могут возникать технические сбои.

Водолей

Это благоприятный день для Водолеев, занимающих руководящие должности в государственных учреждениях или крупных коммерческих структурах. Вы сможете четко исполнить все запланированные на этот день дела. Результативность принимаемых вами решений будет высокой. Воздержитесь от участия в авантюрных финансовых проектах.

Рыбы

Рыбам, проходящим обучение в вузах, сегодня удастся добиться глубокой степени сосредоточения на предмете обучения, благодаря чему вы сможете прочно усвоить сложный материал. Интеллектуальная активность поможет вам повысить эффективность в умственном труде. Успешно пойдет работа в составе группы единомышленников. Не лучший день для подготовки бухгалтерских отчетов.