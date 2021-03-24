Пора подставить плечо — любовный гороскоп на 25 марта

Сегодня стоит поддержать партнера, сказать ему то, что ему нужно услышать.

Сегодня стоит поддержать партнера, сказать ему то, что ему нужно услышать.

Овен

Сегодня во имя любви Овны готовы забыть о дружбе и карьере. Возможно, напоказ, так как в их маневрах много самолюбования. Партнера, ставшего их отражением или дополнением, они носят на руках - но в ответ ждут не меньшего поклонения, считая себя призом. Впрочем, так оно и есть: Овны очаровательны.

Телец

Сегодня Тельцы не знают меры в игре и порой не видят границ. Резкий переход к новому стилю встреч может навредить их здоровью и репутации. Некоторые Тельцы примут текущие события за возврат зимних «адреналиновых горок» и приглашение воспроизвести что-то из экстравагантного сценария того периода.

Близнецы

Для Близнецов вплоть до вечера продолжается приятная полоса приключений или романтики, с которой им наверняка не хочется расставаться. Однако уже завтра карета может превратиться в тыкву, поэтому придется принять решение: использовать подарок фортуны сразу или отложить как резерв на будущее.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам быть щедрыми в любви, но рассчитывать свои возможности. Перерасход душевных и материальных ресурсов - путь к проблемам в будущем. Если вы надеетесь на долгий роман, проверьте, не включились ли вы в игру, превышающую ваши силы или не соответствующую вашему темпераменту.

Лев

Сегодня Львов и их любимых связывает многое, от взаимной личной симпатии до общих убеждений и совместно взятых барьеров. И все же Львам приходится блюсти дистанцию (особенно, если партнер - иностранец или уважаемая популярная личность). Порой это нервирует, но на вариант попроще Львы не согласны.

Дева

Сегодня влюбленные Девы вынуждены скрывать свои подлинные амбиции. Могут остаться не замечены их чувства, таланты или потенциал. Чтобы вас оценили, постарайтесь оказаться там, где у вас нет конкурентов - иначе вы рискуете провалить любовный кастинг. Вашей вины в этом нет, но вам будет обидно.

Весы

Сегодня Весы и их партнеры - слаженная команда, которая так и рвется к новым приключениям. Звезды советуют не отказывать себе в том, что само идет в руки: это не только шанс приятно провести время сейчас, но и залог счастливого общего будущего. Вам будет о чем вспомнить и к чему стремиться вместе.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы способны на многое в моменте, но склонны переоценивать свои силы в перспективе. В погоне за призом, достойным их самолюбия, они могут не заметить, что играют не в своей лиге или бегут впереди паровоза. В них проснется собственник, не желающий выпустить добычу из рук.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут приостановить свои действия на поле любовной игры, но их партнеры могут быть уверены: она только начинается. Получив первый ответ, Стрелец не удержится от следующего шага. Если он не делает его прямо сейчас, значит, отложил или обдумывает. Втайне он (или она) хочет большего.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам честно обозначить границы, которые они не готовы переступать в любви. В зависимости от ситуации, риск заключается в чрезмерной материальной или душевной щедрости. Если ваша авантюра или отчаянный ход дали эффект, не стоит дальше испытывать судьбу, остановитесь.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям не стоит бояться сокрушительных поражений - скорее, им следует опасаться подавить партнера своим авторитетом. У многих Водолеев может появиться искушение слегка злоупотребить своей властью или моральным преимуществом. К счастью, общую гармонию отношений это не испортит.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам стоит быть внимательнее, чтобы не втянуться в неподходящую игру. В зависимости от обстоятельств, она может оказаться для них утомительной или унизительной. В гармоничных отношениях нуждается в помощи тот, кто слабее: более сильный партнер просто обязан подставить плечо.