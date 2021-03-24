Выходим за рамки — гороскоп на 25 марта

Новый порыв может упереться в нехватку сил, ограничиться фонтаном идей и яркой заявкой на будущее.

12-13 лунные сутки. Сегодня условно-дружественные отношения Луны и Юпитера поддерживают энтузиазм и дух соперничества, провоцируют на выход за рамки.

В то же время, можно рассчитывать на благородство: принцип «добей слабого» исключается, в правилах прописан минимальный гуманизм. День поддерживает энергичный креативный настрой, но физическая энергия пойдет на спад и повторение вчерашних удач не гарантировано. Новый порыв может упереться в нехватку сил, ограничиться фонтаном идей и яркой заявкой на будущее. Чтобы не пропал даром душевный подъем, можно продолжать игру, развивать начатые дела и возникшие симпатии.

Овен

Сегодня Овны могут успешно продолжать начатое накануне. Звезды позволяют им немного расширить территорию их игры, креатива или рекламы. Это день, когда многие Овны склонны к самолюбованию и продвигают свои собственные интересы, используя команду и друзей как ресурс. Их природный эгоцентризм может усилить романтическая или родительская любовь, жажда персонального творческого или делового успеха.

Телец

Сегодня проблема Тельцов и их окружения - чувство меры (точнее, его отсутствие). Увлеченность может вести к перегибам и переутомлению. Игра не сведется к отдельным капризам, например, перееданию или паре домашних новшеств. Начав с попытки пошутить, освежить быт или обновить чувства, многие Тельцы рискуют произвести у себя настоящую революцию или сделать шаг назад к экстремальному опасному режиму.

Близнецы

Сегодня окружающая Близнецов обстановка поддерживает в них боевой дух и оптимизм, позволяет им продолжать игру, свидание, тренировку, эксперимент. В течение дня энтузиазм снизится, но приятный результат недавних действий останется в их законном распоряжении. То, что нельзя использовать сейчас, можно сложить в копилку заделов до лучших времен (которые, как утверждают звезды, наступят скоро).

Рак

Раков этот день склоняет к злоупотреблениям - например, к лишней трате ресурсов. Выход за рамки возможен под влиянием друзей, моды, рекламы, любовного увлечения, карьерных планов, детских просьб. Стоит следить за финансовой политикой: инвестиции, сделанные без учета вероятных расходов, позже могут превратиться в бремя. Возможен рост вложений в коллективный проект, дополнительный налог или взнос.

Лев

Львам стоит вплоть до ночи следить за своим поведением: это важнее, чем контролировать чужие запросы и завидовать чужому успеху. Сейчас вы не можете позволить себе то, что есть у других: «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» и Юпитер в данной расстановке, похоже, не вы. Дружба и симпатия - не гарантия равенства. Придется уважать чужой авторитет и строить отношения с поправкой на этот факт.

Дева

В этот день Девам приходится прятать свои таланты и амбиции, или раскрывать их в узком кругу. Многим Девам придется быть в группе поддержки за кулисами, а не на сцене. Свои творческие, любовные, материальные и другие запросы им сегодня лучше не афишировать. Но вредно и подавлять креативный импульс: итогом станет тайная зависть, злость или недомогание. Лучше найти альтернативный канал выхода.

Весы

Сегодня Весы могут позволить себе немного лишнего: перевыполнить план, пойти вслед за друзьями в какой-то авантюре. Мероприятия, начатые накануне, могут приобрести неожиданный масштаб и завершиться на помпезной ноте. Не стоит страдать излишней скромностью и отказывать себе в дополнительных возможностях: то, что кажется лишним сейчас, пригодится позже. Родителям важно думать о будущем детей.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужна мера в целеустремленности - например, в подъеме к карьерным высотам, любовным победам или творческой славе. Опасно делать в порыве азарта смелую заявку: есть риск переоценить свои силы и обречь себя на постоянный аврал со скорым истощением. Не стоит недооценивать бремя собственности, ответственности, представительской должности, родительского или тренерского авторитета.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны «заплывать за буйки» и чуть переоценивать свои возможности, но люди и звезды им это охотно прощают. Их экспансию искупит обаяние и умение сотрудничать, а иногда они сами будут соавторами правил игры. Это прекрасный день для подпитки личных или командных амбиций, но конкретных новых достижений может не быть: скорее всего, основная энергия момента была израсходована вчера.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам воздержаться от перерасхода ресурсов, в чем бы он ни заключался. Если искушение велико, а резервы позволяют, можно утолить свои маленькие слабости, но не стоит оперировать крупными ставками. Рискованно распоряжаться чужими деньгами (или, наоборот, брать в долг). В любви и других эмоционально окрашенных отношениях вам важно знать свой предел душевной щедрости.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть искушение превысить полномочия, но есть и право использовать в качестве последнего аргумента свой авторитет (например, профессиональный или родительский). Не исключено, что это условие игры и все будут заранее согласны с их статусом. Возможно, кто-то придет к ним за покровительством. Обратная сторона авторитета - отсутствие партнера или противника с равным потенциалом.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно вовремя остановиться: есть риск переработок с последствиями для здоровья. Сигналу «стоп» может помешать энтузиазм или инерция. Некоторые Рыбы так увлекутся, что не заметят, как делают чужую работу. Исключение можно сделать для детей, питомцев и близких друзей: в этом случае, труд будет в радость и однажды воздастся ответной благодарностью. Не стоит злоупотреблять лекарствами.