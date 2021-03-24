Кого неудачи будут преследовать до конца года

Астролог рассказала, кого проблемы не отпустят до следующего года.

Кого из знаков зодиака будут преследовать неудачи до конца года, рассказала таролог Александра Харрис.

Вы должны верить, что вселенная заботится о ваших интересах. Это именно тот этап в жизни, который вы просто должны принять, и происходящие события приближают вас к вашей судьбе. Подтверждая это, Юпитер и Сатурн будут проходить транзитом через один фиксированный знак, освещая ваш 10-й дом карьеры, наследия, репутации и чувства власти. Хотя есть ряд благословений, которые могут прийти вместе с этим соединением, наличие мятежного Урана в вашем знаке — момент, где все усложняется. Ключевым является поиск здорового равновесия между вашим желанием бунтовать и приверженностью своему делу.

Чтобы раскрыть свой самый полный, смелый и блестящий потенциал, вам нужно будет избавиться от многих привычек и установок по пути. Ваш планетарный покровитель Венера также будет ретроградным в этом году, и этот цикл коснется вашего дома, семьи и эмоциональных основ. Сложнее обстоит дело и с людьми, которым вы доверяете. Юпитер и Сатурн образуют грубую форму в Овне — квадратуру, и этот аспект обычно приносит неудачу. Желательно избегать всего, что связано с фортуной, чтобы быть реализованным. Успех финансовых вложений и переориентации карьеры, например, тоже зависит от удачи.

Известно, что этот знак имеет «ложную миролюбивую» сторону, в которой присутствуют спокойный дзен и уравновешенный характер, но, как только красная линия пересечена, вернуться назад невозможно. Попытайтесь рассердить Близнецов, и вы почувствуете их ответный удар на себе, причем необязательно в считаные секунды! Впоследствии этот знак регулярно недооценивают. Именно агрессия и замалчивание проблем привлекут к Близнецам множество трудностей — от ухудшения рабочих отношений до напряженной обстановки дома. Они заслуженно занимают свое место в списке самых неудачливых знаков зодиака 2021 года.

Несчастье правит в жизни Водолея на стороне обожания и чувств. Сложные сентиментальные связи без интереса, без завтрашнего дня и без доверия. Этот знак так жаждет найти свою половину и построить что-то прочное, что он бродит и выбирает себе неприемлемых партнеров, вступая в токсичные отношения и закрывая глаза на минусы. Независимо от того, хорошо ли вы понимаете, что эти люди созданы не для вас, вы спешите в группу, не обращая внимания на то, подразумевает ли это достижение точки остановки. Будьте осторожны!

Хорошо бы подготовиться к тому, что ждет вас во второй половине 2021 года. Сопротивление Юпитера Сатурну действительно усложняет вам жизнь, особенно когда дело касается проектов. Вы увидите, что реакции людей, которые вы не ожидали, должны будут сбить вас с толку. Как вы могли заметить, интуиция вам очень помогает. Старайтесь чаще сосредотачиваться, оставаться в настоящем как можно дольше в этом году. Вы подвержены всевозможным неприятным инцидентам, которые невозможно предотвратить, поэтому вам следует научиться получать от них удовольствие. И в какой-то момент любой Рак научится подшучивать над неприятностями и преодолевать невезение.