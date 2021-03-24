Как вернуть бодрость духа каждому знаку зодиаку

Приход весны — это не только солнце, поющие птички и зелень, но и авитаминоз с апатией под ручку.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

Приход весны — это не только солнце, поющие птички и зелень, но и авитаминоз с апатией под ручку. Нужно срочно себя встряхнуть! Выясняем, как вернуть бодрость духа каждому знаку зодиака.

Овнам обычно не свойственна хандра. Но и у них весной происходит обострение — ощущение бесцельности происходящего. И это отлично. Значит, надо срочно бежать на тренировочку, заряжаться. А если совсем накрыло, то прыгнуть с парашютом, устроить себе встряску. Или сходить в новый ресторан, закатить вечеринку. Но лучшее лекарство — это новое знакомство и чувства.

Тельцам для ощущения себя нужными и важными много не надо. Любая хандра прекращается, когда близкие люди берут их на ручки, успокаивают и вкусненько кормят. Как только подкатывает, Тельцам надо срочно купить себе что-то красивое, поменять обстановочку дома. Отличный способ забыть о грусти — отправиться в баню или спа. Ну и, конечно, забежать в любимый ресторан.

Для Близнецов перепады настроения — дело обычное. То все шикарно, то хочется спрятаться под одеяло. Но если накрыло по полной, то нужны позитивные люди — прогулка по городу по неизвестным местам или, наоборот, по любимым, чашечка кофе в приятной компании или в кафе с книжкой — все это работает великолепно.

Грустинка в глазах Раков — это дело обычное. Не надо удивляться, они все принимают близко к сердцу и постоянно рефлексируют. Но могут уйти в депрессивный заплыв, и тут главное — держать подальше алкоголь. Лучше перестать строить из себя неприступную крепость и просто поплакаться близким. Потом заняться собой и отключить все телефоны. Лучше организовать банные процедуры, от души поваляться в ванной. Ну и, конечно, сходить в ресторан.

Львы крайне редко находятся в упадочном состоянии. Грусть, депрессия — это все слова из другой Вселенной. Но бывают сложные периоды, когда Лев теряет вкус жизни. На помощь всегда приходит окружение, готовое рассказать, насколько Лев прекрасен. Это лучшее лекарство. А еще можно порадовать себя дорогим подарком.

Девам не свойственна апатия, бывают печальные настроения, и тогда надо побыть в полном одиночестве. И заняться домашними делами. Помогут уборка, полирование посуды, приготовление сложного блюда. Рутинные занятия отлично отвлекают и приводят мысли в четкий порядок. А побаловать себя можно шопингом. Не жадничайте!

Весам обычно не свойственна хандра. Но и у них весной происходит обострение — ощущение бесцельности происходящего. И это отлично. Значит, надо срочно бежать на тренировочку, заряжаться. А если совсем накрыло, то прыгнуть с парашютом, устроить себе встряску. Или сходить в новый ресторан, закатить вечеринку. Но лучшее лекарство — это новое знакомство и чувства.

Когда Скорпион переживает апатичное состояние, это ощущают все окружающие. И лучше держаться подальше, сократить контакт до минимума. Скорпионы только и ждут на кого бы сорвать свое недовольство жизнью. При таких настроениях им стоит заняться генеральной уборкой своего жилища и рабочего места. После выплеска энергии отлично подойдет просмотр детективного сериала или чтение книги о тайнах мироздания.

Стрельцы спасают себя от грусти быстро. Как только чувствуют, что подкатывает, тут же ноги в руки — и на прогулку в лес. И да — это лучшее для них средство — отправиться в любое путешествие, пусть и в соседний город. И надо встряхнуться конкретно, получить дозу адреналина. В помощь любой экстремальный спорт. Как вариант поднять настроение — пригласить друзей в гости.

Козерогам ник то не нужен, когда у них апатия. Только тишина и работа. Очень много работы. А потом много денег за эту работу. И еще в довесок новый проект, чтобы вообще упахаться. Стоит себя побаловать чем-то необычным. Или отправиться на шопинг, потратиться на себя от души.

Водолей при весенней хандре не самый приятный персонаж. Ему плохо — всем будет плохо. Причем он не со зла испортит настроение окружающим, просто так получается. Зато Водолеи быстро приходят в себя, извиняются. Достаточно закатить вечеринку с друзьями или отправиться в небольшой вояж. Поможет и новое творческое хобби.

Рыбкам свойственно уходить под воду, когда наступает хандра. А она у них не только весной — круглогодично. Повод всегда найдется. Спасаться Рыба может только творчеством, постоянным обучением, открытием новых направлений в своей работе. Часто именно периоды упадка приносят большой профит этому знаку — погрузившись в себя, они делают большой рывок в деятельности.