Время делать смелые поступки — любовный гороскоп на 29 марта - 4 апреля

Венера покровительствует ярким и пылким отношениям, победе над соперниками и темпераментному сексу.

Всю неделю Венера в знаке Овна. Там она покровительствует ярким и пылким отношениям, искренности и смелости, победе над соперниками и темпераментному сексу.

Главный плюс этой недели — даже робкие люди станут смелыми в делах любви. А главный минус — в эгоизме, из-за которого люди будут думать только о себе. Например, настойчивый поклонник может осыпать вас букетами или звонить каждый вечер, чтобы пожелать спокойной ночи, и игнорировать ваши слова о том, что вы не любите цветы, а в то время, когда он звонит, вы давно спите. Люди станут искренними. Если в прошлые недели из-за Венеры в Рыбах вы могли приписать кому-то влюбленность в вас, запутались, не понимая, любите или нет сами, или встречались с кем-то из жалости, то один откровенный разговор сейчас расставит все по своим местам. Это может быть болезненно, но полезно. В понедельник убывающая Луна в Весах сглаживает противоречия между влюбленными. Во вторник секстиль Венеры с Сатурном будет покровительствовать серьезным выборам.

Овен

На этой неделе звезды советуют Овнам выбирать для свидания 1 и 2 апреля: это дни удачи и гармонии. Забавные приключения в пути или заминки связи лишь дополнительно сплотят пару. Дни 30-31 марта сулят много хорошего, если между вами и любимым человеком царит согласие в идейных и интимных вопросах.

Телец

На этой неделе звезды советуют Тельцам стать внимательнее к интимной стороне своего романа: она даст ключ к происходящему. В дни 30-31 марта не бойтесь всплесков негодования, особенно, по поводу идей и взглядов: энергию праведного гнева будет не так уж трудно конвертировать в энергию влечения.

Близнецы

Близнецам стоит закрепить свои любовные успехи в понедельник. Если вы мечтаете о долгом романе, подведите под него не только эмоциональную, но и более глобальную базу (профессиональную, идейную). Общая профессия, мировоззрение или долгосрочный план - идеальная платформа для стабильных отношений.

Рак

Ракам не стоит увлекаться любовной игрой в понедельник и выходные: заманчивое предложение лучше отклонить, свидание отложить или отменить. Если хотите больше контроля над отношениями, рассчитывайте на вторник или среду, а если готовы подстроиться под партнера и ситуацию, то на четверг или пятницу.

Лев

Понедельник влюбленные Львы встретят под впечатлением недавних приятных событий. Звезды советуют запастись позитивом на несколько дней вперед, так как следующая благоприятная полоса ожидается в четверг-пятницу: именно на эти дни стоит сместить романтические планы, которые вы строили на уик-энд.

Дева

У Дев на этой неделе продолжается любовный кризис, или сохраняется его вероятность. Лучше не строить мега-планов и действовать по ситуации. Для доверительной беседы подойдут вторник и среда, но помните: согласие на словах не гарантирует удачи на деле. Если вас обманули один раз, обманут и другой.

Весы

На этой неделе Весам важно держать в отношениях идеальный баланс. Если вы хотите, чтобы чаши весов немного склонились в вашу сторону, позаботьтесь об этом в понедельник: с учетом событий прошедшей недели, вы многое сможете сделать по горячим следам. Лучше отказаться от идеи романтического уик-энда.

Скорпион

На этой неделе звезды советуют влюбленным Скорпионам не терять времени во вторник и среду: в это время интуиция подскажет им верный стиль действий и подходящий интимный тон общения. Чтобы все прошло гладко, позаботьтесь о «громоотводе» (на случай взрыва эмоций или другого выхода за рамки плана).

Стрелец

Самые важные дни этой недели для влюбленных Стрельцов - четверг и пятница. В это время они готовы принять вызов и остроумно на него ответить, любовная игра удачна и взаимно приятна. Отличный ход - первоапрельская шутка. Слабое место - общение (особенно, доверительные беседы и интимные признания).

Козерог

На этой неделе звезды советуют Козерогам вычеркнуть из своего календаря личных встреч понедельник, субботу и воскресенье: как минимум, их ждут неудобства. Для интимной беседы подойдут дни 30 и 31 марта. Для легкой романтики хороши 1 и 2 апреля, но важно сбросить лишнюю серьезность и жить моментом.

Водолей

На этой неделе звезды советуют Водолеям развивать свои романтические инициативы в четверг и пятницу. В эти дни одинаково хорошо осуществлять давние планы и непринужденно импровизировать. Это время легкости, веселья и вдохновения, а небольшие недоразумения и заминки лишь добавят моменту пикантности.

Рыбы

На этой неделе Рыбам важно успеть сказать партнеру самое, с их точки зрения, главное (особенно, если они хотят доверить тайну, сделать намек или закрыть вопрос). Лучше сделать это во вторник или среду: самим Рыбам чутье шепнет нужные слова, а адресат, несмотря на помехи, верно расшифрует послание.