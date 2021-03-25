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Уходим в тень — финансовый гороскоп на 26 марта

25 марта 2021ГороскопыРамблер

Сегодня стоит держаться подальше как от начальства, так и от коллег.

Уходим в тень — финансовый гороскоп на 26 марта
Фото: depositphotos

Сегодня стоит держаться подальше как от начальства, так и от коллег, иначе не избежать конфликтов.

Овен

У Овнов в этот день будет много энергии, и очень важно выбрать правильное направление, куда направить свои силы, чтобы это дало положительный эффект. И лучшее направление тут – расширение и укрепление деловых связей, а также учеба. Также хороших результатов добьются те, кто занят преимущественно физическим трудом. А вот с начальством лучше держаться на дистанции.

Телец

Тельцам сегодня удастся заработать больше денег, чем в обычный день. Особенно это относится к тем, кто помимо основной работы имеет еще и неофициальную подработку. При этом старайтесь держаться в рамках закона и не допускать нарушений – ваша деловая репутация должна быть безупречна. Помните, что вашу работу в любой момент могут проверить.

Близнецы

Близнецам рекомендуется не выпускать контроля над ситуацией в делах, поскольку сейчас от вашего мнения и ваших поступков будет многое зависеть. Это тем более важно, что день в целом складывается нестабильно и вам потребуется заранее укреплять свои позиции. Хорошо проявят себя индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса.

Рак

У Раков сегодня усиливаются пробивные способности, однако старайтесь действовать не только методом прямого давления, но и при необходимости используйте методы тайной дипломатии. Кроме того, вполне эффективными могут быть методы мягкой силы, основанные на убеждении оппонентов в своей правоте. Тем не менее, это не исключает открытых столкновений, конфликтов, особенно если вы работаете в сфере услуг.

Лев

Львам сегодня не рекомендуется зацикливаться на мелких сиюминутных проблемах. Старайтесь думать о перспективе и работать на будущий успех. В этом вам окажут неоценимую поддержку друзья и единомышленники. Также успешно пойдет работа по составлению бизнес плана. К любым делам следует подходить с позиций коллективного сотрудничества и взаимопомощи.

Дева

У Дев в течение дня может возникнуть недопонимание с начальством и на этой почве могут быть недоразумения. Старайтесь добиваться более четких формулировок от распоряжений начальства, дабы не возникало двойственности и разночтений в понимании. В противном случае вы можете делать совсем не то, чего ожидает от вас вышестоящее руководство.

Весы

От Весов сегодня потребуется умение гибко реагировать на изменения внешних обстоятельств и при этом продолжать следовать своим курсом. Успешно проходят служебные командировки, можно заниматься урегулированием юридических вопросов. Деловые партнерские отношения, которые ранее велись на неформальной основе, могут быть оформлены юридическим договором. Однако не все дела удастся довести до завершения.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется проявить стремление доводить до предельно высокого качества свою работу. Чем выше качество в вашей работе, тем меньше будет возникать осложнений впоследствии. Это хороший день для тех, кто работает с техникой и механизмами, кому требуется разбираться в тонких деталях, находя и устраняя поломки.

Стрелец

Стрельцам удастся расширить свое влияние и повысить авторитет благодаря успешному сотрудничеству с окружающими. Вы не будете испытывать недостатка в клиентах и даже сможете расширить число своих постоянных клиентов. Однако увеличение притока финансов вовсе не означает, что пришла пора бесконтрольно тратить деньги. Финансовый учет необходим всегда и при любых обстоятельствах.

Козерог

Козерогам звезды советуют воздерживаться от инициатив, имеющих излишне прямолинейный характер воздействия на окружающих. Силовые методы решения вопросов иногда бывают эффективными, но не в сегодняшний день. Старайтесь убедить всех несогласных в своей правоте и тогда вы приобретете не только коллег, но и единомышленников.

Водолей

Водолеи, работающие в торговле или на транспорте, смогут увеличить уровень доходов за счет выполнения крупных разовых заказов. Также вам может подвернуться выгодный шанс сделать оптовую закупку товара с целью перепродажи – подобная спекуляция может пройти успешно. Можете рассчитывать на удачу в деловых контактах. Например, вам удастся случайно познакомиться и заручиться поддержкой влиятельного человека.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение индивидуальному труду. Работа в составе коллектива может оказаться излишне расходной и недостаточно эффективной. Дело в том, что могут часто возникать разногласия и потребуется потратить много сил и времени для устранения этих разногласий. Старайтесь непременно доводить до конца начатые дела – у вас это обязательно получится.

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