Тратим больше денег на себя — финансовый гороскоп на 29 марта - 4 апреля

Венера в Овне склоняет к импульсивным тратам.

Венера в Овне склоняет к импульсивным тратам. Люди энергичные, решительные будут делать выбор сразу, не задумываясь, и им это будет по душе.

А вот те, кто любит все взвесить, посмотреть разные варианты, повыбирать, окажутся в худшем положении: им тоже придется хватать «что дают» из-за спешки, суеты вокруг, из-за нехватки времени или напора консультанта. Если вы хотите приобрести что-то долговечное, лучше всего идти в магазин во вторник. В этот же день вам будет легче всего быстро определиться, чего вы хотите, выбрать из нескольких вариантов. Доход будут приносить спорт, физический труд, «мужские» физические работы, деятельность с элементами соревнования и конкуренции. Бестолковый, но приятный шопинг получится в пятницу. В плане заработка до воскресенья вы рискуете тратить силы не туда, куда надо — плохо оценить обстановку, повестись на обман. Особенно много недосказанности и намеков ожидается во вторник. В воскресенье энергичная коммерческая деятельность и инициативы в заработке будут полезными.

Овен

Овны на этой неделе смогут проявить свои инициативы и добиться хороших результатов. Основное и наиболее успешное направление деятельности может быть связано с вашим будущим. Самое время хорошенько взвесить шансы на успех в своей профессии и выбрать то направление, которое будет в скором времени наиболее прибыльным и востребованным. Поэтому сейчас не обязательно гоняться за сиюминутными мелкими выгодами. Гораздо важнее работать с прицелом на получение результата в перспективе. Можно сосредоточиться на составлении стратегического бизнес плана. Также это хорошее время для включения в коллективный производственный процесс. Хорошо работать вместе с единомышленниками. Удачно пойдут научные исследования и проектно-конструкторские разработки. Помните, что сейчас многое зависит лично от вас.

Телец

У Тельцов на этой неделе укрепляются отношения с начальством. Возможно, вы сумеете оказать руководству какую-то техническую услугу, поможете исправить неполадку или дадите правильный совет. И начальство оценит это, начав с вами более доверительное общение. Это благоприятное время для поисков вариантов для подработки. Вы можете найти удаленную работу, которая не будет нарушать график основной работы. Также это хорошее время для извлечения косвенных выгод. Например, вы можете получить льготы в налогах, используя лазейки в законодательстве. Хорошо заниматься оформлением причитающихся вам выплат типа пенсий, компенсаций, субсидий или налоговых вычетов. Старайтесь равномерно распределять физические нагрузки – возможны дни с пониженным тонусом и высокой утомляемостью.

Близнецы

Прекрасно складывается эта неделя для Близнецов, сосредоточенных на профессиональном обучении. Даже если вы не учитесь в вузе, никогда не поздно приобрести дополнительные профессиональные знания. Поэтому это хорошее время для интенсивного обмена мнений. Используйте для этого специализированные форумы в интернете, где наряду с вами общаются ваши коллеги и единомышленники. Так вы сможете постепенно укрепить свою репутацию и повысить уровень квалификации. Кроме профессионального обучения в той или иной форме вы сможете преуспеть в служебных командировках. Успешно проходят поездки бизнесменов в другие страны и регионы с целью изучения тамошних рынков сбыта и закупок. Возможно, так вы отыщите более выгодные и перспективные варианты для расширения географии бизнеса.

Рак

Эта неделя складывается благоприятно для Раков, имеющих свой бизнес или занимающих руководящие должности. Вы сможете правильно оценить сложившуюся ситуацию и найти единственно верные решения для решения текущих вопросов. Однако решение текущих вопросов не гарантирует повторения проблем в будущем. Поэтому вы сможете кардинально решить многие вопросы, если начнете реформировать структуру бизнеса. Хорошо заниматься оптимизацией бюджетных расходов и делать кадровые перестановки. Решительно избавляйтесь от всего устаревшего, неэффективного и того, что тормозит развитие бизнеса. Ключевое понятие этой недели – обновление. Чем больше вы внесете перспективных новшеств, тем успешнее сложится вся эта неделя.

Лев

У Львов на этой неделе могут значительно укрепиться деловые партнерские отношения. При выборе новых деловых партнеров отдавайте предпочтение тем, кто, возможно, старше и опытнее вас. Сейчас вы сможете получить конкурентные преимущества на рынке за счет надежности и профессионализма своих деловых партнеров. Также это благоприятное время для ведения переговоров. Договоренности пойдут успешно, если они предполагают заключение долгосрочных соглашений на много лет вперед. Важно, чтобы в документах, предложенных к подписанию, прописывались строгие требования к соблюдению сроков выполнения обязательств и штрафные санкции за просрочки. Успешно пойдут дела в сфере услуг. Здесь делайте ставку на поддержание и бонусы своим постоянным клиентам – именно этот контингент клиентов сейчас способен принести вам наиболее весомую прибыль.

Дева

Девы на этой неделе могут проявить себя опытными профессионалами в своем деле. Делайте ставку на сохранение стабильного рабочего ритма и надежность в сотрудничестве с коллегами по трудовому коллективу. Отношения с коллегами складываются вполне конструктивные. Но от вас будет требоваться соблюдение правил и традиций, сложившихся в трудовом коллективе. Сроки завершения работы также очень важны – без этого рабочий ритм может быть нарушен. Это прекрасное время для представителей физического труда, работающих с использованием техники, механизмов и инструментов. Мастера сервисных центров по ремонту и обслуживанию бытовой техники и автомобилей смогут проявить свои лучшие профессиональные качества. Инженеры и изобретатели могут предложить интересные технические решения.

Весы

Весы на этой неделе смогут укрепить свои деловые партнерские связи. Успешно проходят переговоры, подписываются соглашения о сотрудничестве. Возможно внесение корректив в ранее достигнутые договоренности – прежние договора могут быть творчески пересмотрены с учетом новых обстоятельств. Хорошее время для работников сферы услуг. Особенно это касается тех, кто специализируется на услугах в индустрии моды, отдыха, спорта, здоровья и развлечений. Эти направления окажутся наиболее востребованными прибыльными. Умеренные риски при игре на валютной и фондовой бирже могут оказаться вполне оправданными. Не следует гоняться за быстрым крупным доходом – сейчас наиболее успешной будет медленная стратегия набора прибыли. Также можно без спешки внедрять технические новшества.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут весьма практичными в профессиональной деятельности. Главным условием для успеха может стать нацеленность на получение практического результата. При работе обязательно составляйте план действий на все дни недели. И далее неукоснительно придерживайтесь этого плана. Если у вас есть выбор, какой работе отдавать предпочтение, то беритесь за ту работу, которая у вас завершится к концу недели. Также можно браться за те дела, которые были отложены в долгий ящик. Чем больше дел вы успеете завершить, тем выше будет ваш результат. Отношения с коллегами складываются вполне доброжелательные и конструктивные. При необходимости вам окажут поддержку дельным советом.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе укрепляются деловые связи. И это наиболее успешное направление, в котором звезды советуют вам сосредоточиться. При новых деловых знакомствах отдавайте предпочтение людям с большим опытом и хорошей репутацией. Сейчас у вас есть шанс заменить некоторые прежние деловые связи, которые не отличались надежностью, но более надежных и опытных людей. Так вы сможете сделать свой бизнес более прибыльным и предсказуемым. Консультанты сетевого маркетинга проведут удачные рекламные мероприятия и смогут увеличить количество подписчиков и заказчиков. Интересно отметить, что многие из новых заказчиков станут вашими постоянными клиентами, ибо сейчас хорошее время для начала долгосрочного сотрудничества. Вполне неплохо идут дела в торговле и на транспорте.

Козерог

Основательность и предсказуемость в работе – вот два условия для успеха Козерогов в делах на этой неделе. Особое внимание следует уделить ресурсу недвижимости как вероятному источнику для получения прибыли. Успешно проходят ремонтные и строительные работы. Вы сможете завершить работу на объектах и успешно сдать работу заказчикам. Оплата за выполненную работу придет без задержек. Также хорошее время для коммунальщиков, работников городских служб по благоустройству улиц. Бизнесменам хорошо заниматься инвентаризацией своего движимого и недвижимого имущества. Проведенная оценка поможет вам правильно планировать стратегию действий на перспективу. Также вы сможете продать лишнее и ненужное имущество, которое может обнаружиться в результате инвентаризации.

Водолей

Водолеям на этой неделе важно держать ситуацию под личным контролем. Это особенно касается владельцев бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Не следует никому ничего делегировать, полагайтесь только на самих себя. Помните, что сейчас никто кроме вас не знает, что, как и когда следует делать. Личный контроль – это хорошо. Однако для успеха в делах вам необходимо поддерживать конструктивные контакты с другими людьми. Направьте свои инициативы на расширение и укрепление деловых связей. В течение недели успешно проходят новые знакомства, контакты и поездки. Активизируется торгово-закупочная деятельность, успешно проходят консультации и выполняются услуги на транспорте. Также это хорошее время для профессионального обучения и обмена мнениями, опытом.

Рыбы

Финансовое положение Рыб на этой неделе имеет неплохие шансы для улучшения. Особенно это относится к тем, кто имеет несколько источников доходов. Если вы, помимо основной работы, занимаетесь дополнительной подработкой, то оба эти направления могут взаимно усиливать ваш финансовый потенциал. Например, если вы работаете в офисе и подрабатываете на ремонте компьютеров, то вашими заказчиками во многом могут стать ваши коллеги по трудовому коллективу. Также хорошее время для публикации объявлений о своих услугах на соответствующих сайтах интернета. Немаловажным для успешной работы являются комфортные условия на рабочем месте. Тогда вы сможете повысить свою производительность труда. Используйте эти дни для покупок.