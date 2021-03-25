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Атмосфера пропитана негативом — любовный гороскоп на 26 марта

25 марта 2021ГороскопыРамблер

Сегодня стоит быть осторожнее в общении со второй половинкой — можно быть и легко скатиться в ссору.

Атмосфера пропитана негативом — любовный гороскоп на 26 марта
Фото: depositphotos

Сегодня стоит быть осторожнее в общении со второй половинкой — можно быть и легко скатиться в ссору.

Овен

Сегодня что-то подпортит влюбленным Овнам праздник жизни и помешает им предаваться удовольствиям с прежней отдачей. Путаница в рутинных делах или недомогание - не самый удачный фон для «продолжения банкета». Стоит взять небольшой тайм-аут в цепи романтических встреч и заняться повседневностью.

Телец

Сегодня Тельцы не откажутся от своих оригинальных привычек или странных запросов в любви, но их капризы примут более цивилизованную и разумную форму. Природная практичность подскажет им мелкие удачные ходы в личной жизни. Большего от этих суток ждать не стоит: много досадных нюансов и нестыковок.

Близнецы

Ситуации этого дня пробуждают в Близнецах не лучшие качества и мешают им показать себя перед любимым человеком с приятной стороны. Люди и звезды словно сговорились, чтобы постоянно ставить вас в глупое или рискованное положение. Вы поступите невежливо, но мудро, отменив свидание или оборвав связь.

Рак

Сегодня у влюбленных Раков часто сбиты внешние ориентиры, поэтому важно вдвойне, чтобы их не подвели ориентиры внутренние. Если возникла путаница, не спешите суетиться: сделаете только хуже. При недоразумениях с любимым человеком дождитесь его реакции, не ищите советов и подсказок на стороне.

Лев

Сегодня отдаться любовной романтике Львам мешают мелочи жизни. Круговерть домашних или деловых проблем может не оставить им времени для личных удовольствий, а попытка совместить то и другое успеха не принесет. Не стесняйтесь сказать партнеру о своей занятости: скорее всего, вы встретите понимание.

Дева

Сегодня Девы не в том положении, чтобы ставить условия в любви. Ловкое управление отношениями для них всего лишь иллюзия. Легко стать жертвой недопонимания с партнером, интриг и сплетен. Не время для признаний, предложений, инициатив: каждое ваше слово и жест могут быть использованы против вас.

Весы

Сегодня звезды хотят уберечь влюбленных Весов от разочарований и именно поэтому просят их воздержаться от активной личной жизни. В ситуациях этого дня столько путаницы, что удовольствия вы не получите, а случайные недоразумения можете принять на свой счет. К тому же, партнеру может быть не до вас.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам стоит меньше обращать внимание на чужие слова и больше верить внутреннему голосу. В конце концов, он окажется прав, даже если все вокруг твердят обратное. Не стоит предпринимать сейчас какие-либо серьезные шаги: вся энергия уйдет на суету и преодоление препятствий.

Стрелец

Стрельцам и их любимым сегодня придется держать круговую оборону от лжи, так как ее потоки могут обрушиться на них в невероятных количествах. Чтобы не стать жертвой дезинформации, сплетен или коварных интриг, важно иметь внутренние ориентиры. Если их нет, придется тотально отгородиться от мира.

Козерог

Сегодня у влюбленных Козерогов тонкое чутье, но иногда оно почему-то им изменяет. Трудно придется внушаемым мнительным Козерогам. Вам повезет, если у вас нестандартный партнер с легкой чудинкой и собственным мнением на все: его не введет в заблуждение чужая ложь (но и ваша не впечатлит тоже).

Водолей

Сегодня влюбленных Водолеев может посетить мнительность. Звезды говорят, что вероятность обмана невелика, но советуют в этом убедиться. Возможно, любимый человек лукавит не в том, о чем вы думаете - например, скрывает от вас не свои измены, а деловые поражения или мнимые физические недостатки.

Рыбы

Сегодня между Рыбами и их партнерами - стена тумана, пронзить ее лучом правды поможет только чудо или интуиция. Возможны любые недоразумения, от нечаянной оплошности до коварного намеренного обмана с последующей ссорой. Многие Рыбы могут сами притянуть к себе ложь или стать носителями ее вируса.

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