Задача дня — не увязнуть в цепи недоразумений — гороскоп на 26 марта

Сегодня все валится из рук, не наводится резкость, а соврать может даже детектор лжи.

13-14 лунные сутки. Задача дня — не дать поглотить себя туману, не увязнуть в цепи недоразумений.

Дотошная Луна в Деве почти бессильна, ее оппозиция к Меркурию ухудшает дело. Все валится из рук, не наводится резкость, а соврать может даже детектор лжи. Чем ближе вечер, тем больше багов и путаницы. Возможны врачебные и другие ошибки, слухи и домыслы, опоздания, суеверия, интриги, акты мошенничества, коммуникационные и навигационные сбои. Мелкие упущения подпортят эффект полезных обновлений. Возрастет конфликтность по мелочам. Эстафету трудного вечера примет ночь. Опасно злоупотреблять алкоголем и лекарствами.

Овен

Сегодня Овнам придется поступиться комфортом, отвлечься от приятного и окунуться в рутину - скорее всего, несколько запущенную. Пока вы предавались удовольствиям или строили личные планы, могла возникнуть заминка в делах, контактах и документах. Чем ближе вечер, тем выше риск недопонимания, путаницы и суеты, возможны неприятности с самочувствием или питомцами. Распутывать клубок придется до ночи.

Телец

Тельцам день поможет вернуться в привычное русло. Эксперименты и игры войдут в практичную колею, найдется разумный способ реализовать планы детей или свои собственные оригинальные потребности. Возможны небольшие удачные находки и полезные открытия. Однако любое дело будет обрастать побочными эффектами, которые грозят свести пользу к нулю, поэтому звезды советуют заниматься исключительно мелочами.

Близнецы

Близнецов ждет хлопотный и не слишком результативный день. Отдельные находки не компенсируют общей незадачливости, все валится из рук, возрастает уязвимость. Всюду найдутся досадные баги (в том числе, по вине самих Близнецов). Высок риск протечек, опозданий, интриг, лжи по мелочам. Бытовые, профессиональные и семейные неурядицы усилят раздражение, рассеянность может сменяться суетой и агрессией.

Рак

Сегодня Ракам важно выбрать маршрут или схему навигации, иначе их будет что-то дезориентировать. Риск мелких сбоев, недоразумений и сопутствующих разногласий возрастет не только в дороге, но и при работе с людьми, в ходе обмена услугами и налаживания связи, в процессе лечения и оздоровительных мер. Маяком здравого смысла может стать друг, а источником правильных подсказок - оригинальный гаджет.

Лев

Львам стоит принять меры против мелкого ущерба, обмана, небрежности, саботажа, информационных и финансовых утечек, деловых интриг, служебных недоразумений. День создает путаницу в расчетах и документах, неудачен для сделок, покупки средств связи, инструментов, измерительных приборов, дорожных принадлежностей. Придется быть внимательнее, выбирая продукты, лекарства и насущные хозяйственные мелочи.

Дева

Сегодня сильные черты Дев - практичность и изобретательность в отдельных вопросах. Их общая тактика «хромает», часто не по их вине. Многие Девы станут жертвой туманных обстоятельств и окажутся дезориентированы. Чем ближе вечер, тем выше риск осечек и недоразумений, интриг, мошенничества, вредительства, конфликта, подсиживаний на службе. Не время для переговоров и собеседований. Опасен алкоголь.

Весы

Весам лучше взять тайм-аут и отступить в тень, чтобы избежать разочарований. Логика вчерашних событий сегодня не работает и их естественное продолжение может стать неуместным в сегодняшних реалиях. Если вы не успели сделать что-то по горячим следам, лучше отложить инициативу на пару дней. Паузу можно заполнить мелкими полезными обновлениями, распутыванием загадок, устранением накопившегося хаоса.

Скорпион

Скорпионы останутся в выигрыше, если доверятся своему чутью и подождут до завтра, предоставив другим ошибаться, теряться в догадках или «путаться в показаниях». Задача усложняется, если вы в потоке общей суеты: в нем вас ждет ваша доля неприятностей, пропорциональная участию в событиях. Возможны приключения в дороге, ссоры, недоразумения, ложь. Все, что вы сможете - минимизировать риски и потери.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше воздержаться от инициатив, обращения за помощью и активного партнерства, отменить переговоры, подбор штата, совещание, визит к врачу, отправку в путь. Многие Стрельцы станут свидетелями чужих оплошностей, ложных маневров, закулисных интриг, мошенничества. Не стоит заранее подозревать всех: в эти сутки любой рискует допустить промах, легко запутаться или упустить мелочи.

Козерог

Сегодня Козерогам претит поток неправды, небрежности или мошенничества. Но порой им самим придется быть в нем - или признавать, что они к нему причастны. Ориентир в лице друга или собственной проницательности не спасет их от периодических неувязок и плохого сервиса. Возможны проблемы с медицинской и иной помощью. Важно уточнять навигацию и любые данные. Не стоит налаживать связи и путешествовать.

Водолей

Сегодня Водолеям пригодится дотошность, но в меру, не стоит превращать ее в подозрительность и мнительность. День мешает мыслить ясно, легко поддаться иллюзии, суеверию. В то же время, не беспочвенны подозрения и критичны мелкие нестыковки. Полезно искать скрытые баги в программах и мышлении, неувязки в чужих словах, симптомы недугов, признаки шулерства в игре. Но все догадки придется проверять.

Рыбы

Сегодня Рыбы притягивают к себе обман и порой сами его провоцируют. В репертуаре многих Рыб и их собеседников недомолвки, нечестные маневры. Спектр взаимных ловушек - от случайной ошибки до коварства, вредительства, интриг, сплетен, измен. Вредны мнительность и зависимость. В критический момент может спасти чутье, друг или необъяснимый счастливый случай. Переговоры и сотрудничество нежелательны.