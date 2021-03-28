Эффект кривого зеркала – гороскоп на 29 марта - 4 апреля

На этой неделе реальность сильно исказиться. Постарайтесь настроить фокус правильно.

На этой неделе на небе формируется 4 значимых планетных аспекта.

30 марта Меркурий соединяется с Нептуном. Этот аспект чаще всего имеет негативную оценку, поскольку приводит к искажению действительности и излишне субъективному мышлению. Меркурий связан и интеллектом и хорош тогда, когда способен выносить объективные суждения и оценки. Но в соединении с Нептуном Меркурий воспринимает действительность как сквозь кривое зеркало. И человек под влиянием такого аспекта может утратить правильные ориентиры и делать ложные умозаключения. С другой стороны в общении человека может усилиться стремление красиво и витиевато излагать свои мысли, что в отдельных случаях бывает интересно и полезно. Например, под влиянием этого аспекта могут сочиняться красивые стихи или слагаться песни.

30 марта Венера в секстиле к Сатурну. Гармоничная связь этой пары планет может приводить к серьезным чувствам и верности в любви. Это аспект зрелой любви. Также аспект благоприятствует правильной оценке материальных ценностей и денег. Под влиянием этого аспекта могут покупаться добротные качественные товары. Аспект способствует экономному рачительному расходованию средств и сбережению финансов от растраты.

1 апреля Солнце в секстиле к Сатурну. Аспект связан с экономным расходованием энергии в организме человека. Каждый поступок глубоко просчитывается с точки зрения целесообразности. Под влиянием этого аспекта нет лишних движений, все действия осмысленные и нацеленные на получение максимально возможного результата. Хорошо для деловой активности, рассчитанной на получение долгосрочного положительного эффекта.

2 апреля Меркурий в секстиле к Плутону – аспект связан с проницательностью мышления. Успешно идет обучение. Человек способен сразу схватывать и понимать самую суть, а также способен видеть скрытые мотивы в поведении других людей.

Овен

У Овнов на этой неделе хорошее время для подведения итогов и составления планов. Также это хорошее время для того, чтобы всерьез задуматься о себе и своей личной самореализации. Ваши суждения на этот счет будут здравыми и перспективными. Например, хорошо менять что-то в образе жизни или в своем имидже. Дело в том, что в это время у вас будет безупречный вкус и ваше эстетическое чутье потребует некоторой реализации. И лучшее поле деятельности для этого – вы сами: ваше лицо, ваше тело, ваша одежда. Отдавайте предпочтение классике – она вечна. Поездка в салон красоты окажется не только приятной, но и полезной. Это время может привести вас к бурному росту ваших творческих способностей, что положительно отразится на вашем личностном развитии. Успешно складываются романтические отношения. Также вы сможете по достоинству оценить некоторых своих старых верных друзей – они дадут вам взвешенные советы, к которым стоит прислушаться.

Телец

Тельцам на этой неделе рекомендуется вести спокойный и, по возможности, уединенный образ жизни. Возможно, вы почувствуете, что вам наскучила суета повседневной жизни и хочется побыть наедине с собой. Возможно, это единственный способ спокойно и несуетно разобраться с теми событиями, которые произошли с вами в последнее время, и привести душевное состояние в гармонию. Не следует нагружать себя делами в эти дни. Более предпочтительно занимать пассивную созерцательно-мудрую позицию и решать вопросы по мере их поступления. Кроме осмысления, это также хорошее время для духовных практик типа йоги, цигуна, пения мантр, а также для молитвы. Это поможет в разгадывании тайн, секретов и всего того, что доселе скрывалось от вас. Неделя благоприятствует урегулированию вопросов, не подлежащих широкой огласке. Возможно, вам предстоит провести неофициальные встречи с влиятельными покровителями.

Близнецы

Близнецы в течение недели могут получить интересную информацию, которая может оказать положительное влияние на ваши планы. Например, вы можете понять, как проще и быстрее добиться поставленной цели и избавить себя от долгой рутинной работы. Вы сможете легко вписаться в любой коллективный процесс, найти себе применение в клубе по интересам, великолепно чувствовать себя в любой компании. Неделя благоприятствует путешественникам. Во время туристических поездок вы получите массу приятных впечатлений. Также это хорошее время для проведения времени в кругу друзей. Интересным и увлекательным обещает стать общение в интернете в социальных сетях и на форумах. Возможно, это будет связано с новыми знакомствами, которые будут быстро перерастать в дружеские контакты. Звезды советуют вам развлекаться и полагаться на удачу. Покупка лотерейного билета может принести вам неожиданно крупный выигрыш – попробуйте испытать фортуну, пока она вам благоволит. Вместе с тем, это хорошее время для учебы.

Рак

Раки на этой неделе смогут повысить свой социальный и профессиональный статус. Это может быть связано с повышением в должности, а также с какими-то вашими личными достижениями, что сделает вас более заметными в обществе тех людей, которые вас знают. Не исключено начало романтических отношений с состоятельным человеком, занимающим более высокое статусное положение. Посещение публичных мероприятий в эти дни может как раз и привести к таким знакомствам. Старайтесь действовать методично и планомерно – успех более возможен в тех делах, в которые вы уже вложили много сил. Также вы сможете составить себе более точное представление о том, куда и зачем следует двигаться в ближайшее время. Возможно, вам придется что-то скорректировать в своих делах и внутреннем распорядке. Это удачное время для изменений, направленных на более эффективное использование своих способностей. Но для успеха вы должны быть внутренне готовы пойти на перемены в своем образе жизни.

Лев

Львы на этой неделе останутся удовлетворенными тем, как развиваются ваши партнерские отношения. Поведение партнера по браку будет весьма ответственным и организованным, что позволит вам упорядочить супружеские отношения, более четко распределив обязанности. Возможно, улучшению отношений будет способствовать совместная поездка. Укрепляются морально-нравственные основы брака. Можно совершать обряд венчания тем парам, которые чтят религиозные нормы. У состоявшихся супружеских пар может возникнуть потребность вместе сходить в храм, причаститься, исповедоваться. Если в эти дни заключить брак, то он будет основан на верности и ответственности партнеров. Также это удачное время для разрешения юридических споров, поиска компромиссных решений. Это благоприятное время для личностного развития, учебы, поездок, занятий спортом. Возможно, вы почувствуете усиление тяги к знаниям, что может подтолкнуть вас к началу самостоятельного изучения какого-то интересующего вас предмета или темы.

Дева

У Дев на этой неделе благоприятное время для борьбы с вредными привычками. Если вы осознали, что какие-то привычки мешают вам добиваться успеха в жизни, то самое время внести коррективы в свое поведение. В целом эти дни склоняют вас к наведению порядка во всем, и в первую очередь это относится к переходу на правильный режим дня. Интерес к алкоголю и курению в эти дни падает, поэтому вы относительно легко сможете покончить с этими пристрастиями. Хорошо посещать фитнес и делать все, что необходимо для укрепления состояния здоровья. Рекомендуется проводить лечебно-профилактические мероприятия. Можно начинать длительный курс лечения. Диета с целью оздоровления и сброса лишнего веса, начатая в эти дни, приведет к быстрому положительному результату. Также это благоприятное время для избавления от старых ненужных вещей. Очищайте шкафы и полки. Такая чистка привнесет обновление энергетики в ваш дом.

Весы

У Весов на этой неделе благоприятное время для гармонии в любви и партнерстве. Ваши личные отношения будут строиться на чувстве ответственности и верности. Особенно это почувствуют те любовные пары, которые давно поддерживают близкие отношения. Это прекрасное время для объявления о помолвке и свадебных торжеств. Возможно, вас пригласят в качестве гостей на торжественное мероприятие типа свадьбы или юбилея. Это прекрасное время для гармоничного развития в партнерских отношениях. Предоставьте партнеру по браку право задавать тон в отношениях, а сами станьте ведомыми – в этом случае партнер раскроется перед вами с самой лучшей стороны. Вы можете почувствовать сильное влечение к партнеру, как бы заново влюбитесь, испытав обновление и свежесть чувств. Кроме того, на этой неделе усиливается творческий потенциал. Вы будете способны на неожиданные поступки. Можете увлечься каким-то искусством, спортом или компьютерной игрой.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе удачное время для благоустройства своего жилья. Если вы планировали какие-то ремонтные дела в доме, то самое время приступать к делу. Особенно это касается дел, которые можно сделать быстро, в течение этой недели. Улучшаются отношения с родственниками, прежде всего с представителями старшего поколения, родителями, бабушками и дедушками. Проявите о них заботу, поинтересуйтесь, не нужна ли ваша помощь – все это послужит делу гармонии отношений в семье и с родственниками. Кроме того, важно не забывать о своем здоровье. Хорошо начинать курс закаливания, а также проводить плановые курсы лечения – здоровье будет быстро восстанавливаться. Удачное время для начала диеты с целью избавления от лишнего веса, а также для оздоровления и омоложения организма. Ваш организм будет охотно реагировать на правильное питание, и вы очень скоро почувствуете себя здоровее, бодрее. Хорошо покупать абонемент на посещения фитнеса и начинать посещение там занятий.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе прекрасное время для реализации в творческих видах деятельности. Возможно, в эти дни вы будете увлечены каким-то делом, которое полностью захватит ваше внимание. Дни проходят на оптимистической волне. Многие из вас могут почувствовать атмосферу праздника, радости, веселья. Рекомендуется посещать увеселительные мероприятия, концерты, театры, клубы и рестораны. В полную силу раскроются ваши творческие способности. Также это удачное время для романтических знакомств и интересного общения. Любовная связь, начатая в эти дни, будет долгой и прочной и будет неплохие иметь шансы на переход к более серьезным партнерским отношениям впоследствии. Устоявшиеся романтические отношения значительно окрепнут, станут более зрелыми. Отличное время для общения с детьми. Вы можете открыть в себе талант педагога, ваш ребенок будет охотно идти с вами на контакт, и будет радовать вас своими успехами.

Козерог

Козероги на этой неделе могут почувствовать особое влечение к семейной и домашней жизни. Одновременно может улучшиться ваше финансовое положение. Вам может поступить крупная сумма денег. В результате ваши желания могут быть органично дополнены вашими возможностями. Используйте это благоприятное время для улучшения жилищных условий, чтобы сделать свою жизнь комфортнее, а домашний очаг – красивее и уютнее. Хорошо делать крупные покупки для дома, например, приобретать холодильник или газовую плиту, посудомоечную машину. Не исключено, что подобную покупку удастся сделать со скидками, по акции. Предпочтительно уделить максимум внимания заботе о близких людях и поддержанию гармоничных отношений в семье. Семейные ценности непреходящие и они могут постоянно в течение долгого времени согревать вас и поддерживать – на этой неделе вы в этом еще раз убедитесь. Возможно, в эти дни к вам в дом придут гости, и придется заниматься приготовлениями.

Водолей

У Водолеев на этой неделе может быть много приятного общения с окружающими людьми. Ваш принципиальный и одновременно доброжелательный стиль общения вызовет уважение и симпатии к вам со стороны знакомых, друзей и родственников. Также вы преуспеете в учебе и поездках. Не отказывайтесь от приглашений совершить увеселительные поездки за город с друзьями и знакомыми. Успешно проходит отдых на открытом воздухе, в том числе прогулки на природе. Возможны новые знакомства с интересными людьми, которые окажутся не только приятными собеседниками, но и полезными в каких-то деловых вопросах. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, что положительно отразится на урегулировании профессиональных вопросов и на учебе. Неделя связана с обширными контактами, поездками и обменом мнениями с окружающими людьми. Ваш мобильный телефон будет трезвонить без умолку, всем знакомым будет хотеться с вами побеседовать, обменяться мнениями, спросить или попросить о чем-то.

Рыбы

У Рыб на этой неделе может улучшиться финансовое положение. Возможно, вам откуда то придут деньги – либо вернут долг, либо заплатят по ранее выполненной работе. Так или иначе, но ваши финансовые возможности могут расшириться, что позволит сделать ряд приятных покупок. Это удачное время для приобретения модной одежды, украшений, покупки мобильного телефона. Также это хорошее время для начала диеты, особенно для сладкоежек – в противном случае вы рискуете быстро набрать лишний вес. Эти дни могут принести вам успехи в деле решения материальных проблем. Для этого у вас будет достаточно энергии и финансовых ресурсов. Вместе с тем, это не лучшее время для учебы, поездок и новых знакомств – в этих темах у вас может быть много непостоянства, суеты и неприятностей. Также вы сможете преуспеть в духовных практиках. Найдите время и место, чтобы побыть в уединении.