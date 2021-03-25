Четыре знака зодиака, способные читать чужие мысли

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые обладают телепатическими способностями.
Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые обладают телепатическими способностями.
Так, по мнению экспертов, Скорпионы отличаются высокой эмпатией и даже чувствуют настроение посторонних людей. Им достаточно взглянуть на человека, чтобы понять, как он себя чувствует. Скорпионы обычно активно манипулируют своим даром.
Иногда им достаточно взглянуть на человека, чтобы составить о нем мнение, которое обязательно подтвердится в будущем.
Раки отлично разбираются в людях. Они способны отличить лжеца от честного человека и могли бы быть отличными психологами. Обманывать Раков бесполезно, они с легкостью выведут даже опытного лжеца на чистую воду.
Люди, состоящие в близких отношениях с Рыбами, всегда могут рассчитывать на сострадание и понимание. Представители этого знака часто уходят в себя. Развить свой талант до невероятных высот Рыбам мешает их несобранность и излишняя мечтательность.
Весы способны чувствовать переживания близких людей, на посторонних их дар распространяется значительно хуже. Люди, рожденные под этим знаком, чувствуют прочную связь с семьей и друзьями. Они способны визуализировать образ родного человека в голове и чувствовать его эмоциональное состояние.
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