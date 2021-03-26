Павел Глоба рассказал, чего ждать знакам зодиака в апреле

Воздушные знаки попадут в мир счастья, а огненные столкнутся с непредвиденными хлопотами.
Российский астролог Павел Глоба рассказал, что ждет представителей зодиаков в апреле текущего года. Так воздушные знаки попадут в мир счастья, а огненные столкнутся с непредвиденными хлопотами.
К этой категории относятся Овны, Львы и Стрельцы. Представителям знаков апрель принесет немало забот. Однако возможность преуспеть есть у всех. Астролог уверен, что луч удачи пробьется к ним в середине месяца. А до этого придется делать все возможное, чтобы сохранить свой статус.
Глоба отметил, что Овнов ждут кардинальные перемены. Львы в этом месяце получат уникальный опыт после того, как они столкнуться с невероятным обманом со стороны. А Стрельцов ожидает самый позитивные перемены. В апреле их жизнь наполнится приятными и желанными хлопотами.
К земным представителям относятся Тельцы, Девы и Козероги. Астролог уверен, что во втором весеннем месяце их ждет невероятный взлет. Однако чтобы остаться на вершине, им придется хорошо потрудиться.
Козерогам следует все свободное время проводить с членами семьи. Тельцам следует избегать соблазнов. Астролог отметил, что любовь к материальным благам не их черта характера. А одинокие Девы могут встретить большую любовь. Если не будут замыкаться в себе, а позволят своей душе обрести счастье.
Их легкость нравится апрелю. Поэтому он сделает все возможное, чтобы звезды сошлись для них самым благоприятным образом. Так Весы обретут долгожданное спокойствие и исполнят заветное желание. Водолеи покорят новую вершину. А Близнецам предстоят муки выбора. Однако их ожидает хорошее вознаграждение, если они проявят свою мудрость и сдержанность.
Для представителей воды апрель подготовил несколько подарков. Ракам предстоит изменить свой рутинный уклад жизни и выйти за пределы зоны комфорта. Скорпионы в этом месяце решат отправиться в путешествие или поучаствовать в авантюре. А Рыбам предстоит довести до конца ранее начатые дела и вернуться к исполнению повседневных обязанностей.
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