Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Гороскоп Бейонсе: какие планеты помогли добиться успеха

25 марта 2021ГороскопыРамблер

Обзор космограммы одной из самых заметных певиц нашего времени.

Гороскоп Бейонсе: какие планеты помогли добиться успеха
Фото: depositphotos

В связи с недавними событиями, а именно – признанием Бейонсе самой титулованной американской испольнительницей, получившей рекордное количество «Грэмми» – 28! – я решила сделать обзор ее космограммы.

Сразу хочу уточнить, что есть разница между космограммой и индивидуальным гороскопом. Космограмма строится по дате рождения человека, и отражает только расположение планет в знаках и аспекты между ними. Индивидуальный же гороскоп, или натальная карта, требует также данных о времени и месте (населенном пункте) рождения, и включает в себя еще астрологические Дома.

Поскольку у меня есть сомнения в точности ее времени рождения, указанном в сети, то я не буду использовать эти данные. К тому же, читателю, незнакомому с профессиональной астрологией, достаточно сложно будет понять символизм и значение Домов гороскопа.

Бейонсе родилась 4 сентября 1981 года. Итак, что же в ее гороскопе указывает на такой успех, многолетнюю славу и другие достижения? Разбор космограммы, как правило, начинается со светил – Солнца и Луны. Солнце – главный центр личности и мотиватор к действиям. Оно расположено в знаке Девы, и не имеет никаких связей (аспектов) с другими планетами, а значит несет символизм знака в чистом виде. Символизм Девы – это практичность и прагматичность, трезвый расчет, порядок во всем, высокая работоспособность, даже трудоголизм. Также Дева – знак помощи и помощников, Дева нуждается в том, чтобы приносить пользу и помогать. Дева – это еще и здоровье, красота, внимание к телу.

Как это находит отражение в реальности певицы? Во-первых, она – настоящий трудоголик, чей рабочий день длится иногда по 14 часов. В интервью неоднократно признавалась, что начала подрабатывать с 9! лет. Во-вторых, дива тщательно следит за своей физической формой и питанием, регулярно тренируется. В-третьих, активно занимается благотворительностью, борется за права женщин и темнокожих, имеет активную гражданскую позицию.

Далее рассмотрим Луну. Она находится в Скорпионе и имеет лишь один аспект – соединение с Ураном. Что показывает Луна в женской космограмме? Восприятие мира, привычки, хобби, зону комфорта, выражение эмоций, а также тему материнства и деторождения. Скорпион – еще один знак-трудоголик, он любит «упахиваться», получать выброс адреналина, а также является довольно скрытным, замкнутым, и очень глубоким. И в жизни Бейонсе мы без труда находим этому подтверждение: она – одна из самых закрытых звезд, тщательно оберегающих свое личное пространство, к примеру, она долго скрывала свои отношения, брак и беременности. О трудоголизме мы уже сказали, также я хочу отметить, что Скорпионья Луна – одна из самых преданных, терпеливых и верных, так как это водный фиксированный знак. Думаю, что ее столь редкий в шоу-бизнесе долгий брак – заслуга именно этого положения.

А теперь о необычном хобби Бейонсе, за которое тоже отвечает Луна. Когда я собирала материал для этой статьи, то узнала, что с недавнего времени она увлеклась пчеловодством! Вот уж неожиданно для суперзвезды! А пчеловодство в астрологии проходит под знаком Скорпиона – знака трансформаций и превращений, ведь пчела чудесным образом превращает нектар в мед.

Вот такая она многогранная поп-королева.

Еще больше материалов и гороскопов от астролога Аси Миллер вы можете найти по этой ссылке.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

12-13 лунные сутки. Сегодня нас хлебом не корми, дай с кем-нибудь посоревноваться и поспорить. И виноваты в этом не мы, а Луна и Юпитер. Эта парочка...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп Бейонсе: какие планеты помогли добиться успеха
Что означают соприкасающиеся линии на ладони
Что предсказал вам гороскоп Майя
Вещи в доме, которые притягивают бедность
Как понять, что вам приснился вещий сон
Какие мистические тайны скрывают цыгане
Экстрасенс назвала идеальные даты для свадьбы летом 2021 года
Четыре знака зодиака, способные читать чужие мысли
Приметы на 26 марта: что нельзя делать в этот день
Продумываем каждый шаг — финансовый гороскоп на 25 марта
Пора подставить плечо — любовный гороскоп на 25 марта
Выходим за рамки — гороскоп на 25 марта
Пророчество о приближении второго солнца
Как понять, что кто-то высасывает из вас энергию
Как очистить свою энергетику от негатива
Гороскоп на завтра для всех знаков

13-14 лунные сутки. Сегодня у нас с вами почти невыполнимая миссия – не увязнуть в цепи недоразумений. Все будет валиться из рук, не наводится...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Всю неделю Венера в Овне в соединении с Солнцем. Такая «разогретая» Венера принесет много страстей и зажжет у всех темперамент. Люди станут напористы...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на март для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 4
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков

Всю неделю Венера «подогревается» лучами Солнца. А она и так находится в Овне — нетерпеливом и импульсивном знаке, который лишает ее покоя, лени...

Читать продолжение