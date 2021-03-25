Гороскоп Бейонсе: какие планеты помогли добиться успеха

Обзор космограммы одной из самых заметных певиц нашего времени.

В связи с недавними событиями, а именно – признанием Бейонсе самой титулованной американской испольнительницей, получившей рекордное количество «Грэмми» – 28! – я решила сделать обзор ее космограммы.

Сразу хочу уточнить, что есть разница между космограммой и индивидуальным гороскопом. Космограмма строится по дате рождения человека, и отражает только расположение планет в знаках и аспекты между ними. Индивидуальный же гороскоп, или натальная карта, требует также данных о времени и месте (населенном пункте) рождения, и включает в себя еще астрологические Дома.

Поскольку у меня есть сомнения в точности ее времени рождения, указанном в сети, то я не буду использовать эти данные. К тому же, читателю, незнакомому с профессиональной астрологией, достаточно сложно будет понять символизм и значение Домов гороскопа.

Бейонсе родилась 4 сентября 1981 года. Итак, что же в ее гороскопе указывает на такой успех, многолетнюю славу и другие достижения? Разбор космограммы, как правило, начинается со светил – Солнца и Луны. Солнце – главный центр личности и мотиватор к действиям. Оно расположено в знаке Девы, и не имеет никаких связей (аспектов) с другими планетами, а значит несет символизм знака в чистом виде. Символизм Девы – это практичность и прагматичность, трезвый расчет, порядок во всем, высокая работоспособность, даже трудоголизм. Также Дева – знак помощи и помощников, Дева нуждается в том, чтобы приносить пользу и помогать. Дева – это еще и здоровье, красота, внимание к телу.

Как это находит отражение в реальности певицы? Во-первых, она – настоящий трудоголик, чей рабочий день длится иногда по 14 часов. В интервью неоднократно признавалась, что начала подрабатывать с 9! лет. Во-вторых, дива тщательно следит за своей физической формой и питанием, регулярно тренируется. В-третьих, активно занимается благотворительностью, борется за права женщин и темнокожих, имеет активную гражданскую позицию.

Далее рассмотрим Луну. Она находится в Скорпионе и имеет лишь один аспект – соединение с Ураном. Что показывает Луна в женской космограмме? Восприятие мира, привычки, хобби, зону комфорта, выражение эмоций, а также тему материнства и деторождения. Скорпион – еще один знак-трудоголик, он любит «упахиваться», получать выброс адреналина, а также является довольно скрытным, замкнутым, и очень глубоким. И в жизни Бейонсе мы без труда находим этому подтверждение: она – одна из самых закрытых звезд, тщательно оберегающих свое личное пространство, к примеру, она долго скрывала свои отношения, брак и беременности. О трудоголизме мы уже сказали, также я хочу отметить, что Скорпионья Луна – одна из самых преданных, терпеливых и верных, так как это водный фиксированный знак. Думаю, что ее столь редкий в шоу-бизнесе долгий брак – заслуга именно этого положения.

А теперь о необычном хобби Бейонсе, за которое тоже отвечает Луна. Когда я собирала материал для этой статьи, то узнала, что с недавнего времени она увлеклась пчеловодством! Вот уж неожиданно для суперзвезды! А пчеловодство в астрологии проходит под знаком Скорпиона – знака трансформаций и превращений, ведь пчела чудесным образом превращает нектар в мед.

Вот такая она многогранная поп-королева.

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