Астролог предсказал обрушение курса доллара и евро

Инвесторы и предприниматели должны взять в поле зрения валюту восточных стран.

Казахстанский астролог Ерлан Мукашев предсказал падение курса американской и европейской валюты. Его прогноз говорит о том, что Штаты начнут терять позиции в финансовой и политической сферах.

Мукашев считает, что инвесторы и предприниматели должны взять в поле зрения валюту восточных стран — Китая, Японии и Сингапура. Астролог сообщил также о внешнеполитической ситуации и предстоящих переменах.

По его словам, Китай будет продолжать борьбу за первенство на мировой арене, но пока без значительных прорывов. В России 2021 год пройдет без драматических изменений, отметил он. Партийная система будет стабильна, смен элит и власти не произойдет.