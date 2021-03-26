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Астролог предсказал обрушение курса доллара и евро

26 марта 2021Гороскопыrunews24.ru

Инвесторы и предприниматели должны взять в поле зрения валюту восточных стран.

Астролог предсказал обрушение курса доллара и евро
Фото: depositphotos

Казахстанский астролог Ерлан Мукашев предсказал падение курса американской и европейской валюты. Его прогноз говорит о том, что Штаты начнут терять позиции в финансовой и политической сферах.

Мукашев считает, что инвесторы и предприниматели должны взять в поле зрения валюту восточных стран — Китая, Японии и Сингапура. Астролог сообщил также о внешнеполитической ситуации и предстоящих переменах.

По его словам, Китай будет продолжать борьбу за первенство на мировой арене, но пока без значительных прорывов. В России 2021 год пройдет без драматических изменений, отметил он. Партийная система будет стабильна, смен элит и власти не произойдет.

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