Следим за кошельком — финансовый гороскоп на 27 марта

Сегодня нам хочется потратить больше, чем имеем, поэтому стоит не рисковать — не ходить по магазинам.
Сегодня нам хочется потратить больше, чем имеем, поэтому стоит не рисковать — не ходить по магазинам.
У Овнов этот день может быть связан с усилением противоречий при реализации делового партнерства. Старайтесь проявлять сдержанность при ведении переговоров и контактах с эмоционально настроенными клиентами. Не доводите ситуацию до открытого конфликта, гасите противоречия в самом их начале. В конце дня вам во многом удастся сгладить ситуацию и найти взаимопонимание по основным вопросам.
Тельцам сегодня рекомендуется воздерживаться от всевозможных интриг и сплетен в трудовом коллективе. В течение дня будут достаточно сильны тормозящие влияния на ваши дела, причем вы не всегда сможете определить источник этих влияний. Старайтесь не отвлекаться от дел и углубленно работать. Наиболее важные дела отложите на конец дня.
Не лучший день ожидает Близнецов, работающих в творческих профессиях, а также имеющих отношение к индустрии моды, отдыха, спорта и развлечений. Ваши идеи и новации могут не найти понимания и поддержки у коллектива. Тем не менее, в конце дня вам удастся добиться определенного успеха. Удачное время для обмена валюты и рекламных мероприятий.
У Раков в этот день могут происходить судьбоносные перемены в карьере. В результате пертурбаций в вашей организации может открыться свободная вакансия, которую вам могут предложить. Не следует бояться перемен – только благодаря переменам и может произойти реальное улучшение к лучшему. Однако после общения с родственниками и членами семьи вы, возможно, решите отказаться.
У Львов, проходящих профессиональное обучение самостоятельно, будет весьма хлопотный день. Возможно, вам придется сразу в параллельном режиме изучать несколько предметов. А поскольку сие есть нереальная и непосильная задача, то вы рискуете в итоге так ничего инее выучить. Не распыляйте свое внимание, сосредоточьтесь на чем-то одном, главном.
Финансовый вопрос – это, пожалуй, наиболее острая тема на данный момент для Дев. Постарайтесь не распылять свои финансовые ресурсы и тратить деньги сбалансировано. Принцип – жить по средствам – должен стать основным на сегодня, если вы не желаете испытывать напряжения по данным вопросам. Уровень доходов может оказаться меньше, чем вы ожидали получить.
Весы сегодня могут испытывать сильное внешнее давление и ваша нервная система может не выдержать таких перегрузок. Старайтесь не вступать в споры и противостояния с окружающими – победить никого вы не сможете, а только дестабилизируете себя. Гораздо важнее сохранять спокойствие и невозмутимость. Наиболее важные дела запланируйте на конец дня.
У Скорпионов сегодня будет большой запас физических сил, однако в дефиците уверенность в целесообразности тех или иных поступков. Именно из-за внутренней неуверенности вы можете упустить шанс сделать этот день максимально результативным. Это тот самый день, когда лучше сделать что-то в практическом смысле, чем просто выжидать. В конце дня на вашу банковскую карту может поступить платеж.
Стрельцам рекомендуется ориентировать свои усилия на развитие делового партнерства. В первой половине дня это будет непросто реализовать, поскольку может быть много отвлекающих факторов. А вот в конце дня вы сможете привлечь на свою сторону деловых партнеров и увеличить приток клиентов. Бизнесменам можно вкладывать деньги в проведение рекламных мероприятий.
Козерогам сегодня в первой половине дня рекомендуется по мере возможности воздерживаться от контактов с вышестоящим руководством. Старайтесь держаться в тени и выполнять свои обычные текущие дела. Вторая половина дня благоприятна для карьерного продвижения и поисков работы. Можно рассылать резюме в заинтересовавшие вас фирмы.
Водолеям в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с трудностями в контактах с окружающими и при работе с информацией. Основная проблема в том, что в вашем внимании будут слишком многие заинтересованы, и вы рискуете весь день только и делать, что заниматься чужими, а не своими, проблемами. Умейте сказать твердое «нет» и отдавать приоритет решению своих личных вопросов.
Рыбам в этот день следует искать финансовую стабильность. Старайтесь не делать резких движений при принятии решений, касающихся расходования денег. Особенно это касается финансовых заимствований – крайне нежелательно давать и брать деньги взаймы. Любителям шопинга лучше воздержаться от похода по магазинам, дабы есть риск увлечься покупками и выйти за рамки своего бюджета.
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