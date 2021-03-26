Следим за кошельком — финансовый гороскоп на 27 марта

Сегодня нам хочется потратить больше, чем имеем, поэтому стоит не рисковать — не ходить по магазинам.

Сегодня нам хочется потратить больше, чем имеем, поэтому стоит не рисковать — не ходить по магазинам.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с усилением противоречий при реализации делового партнерства. Старайтесь проявлять сдержанность при ведении переговоров и контактах с эмоционально настроенными клиентами. Не доводите ситуацию до открытого конфликта, гасите противоречия в самом их начале. В конце дня вам во многом удастся сгладить ситуацию и найти взаимопонимание по основным вопросам.

Телец

Тельцам сегодня рекомендуется воздерживаться от всевозможных интриг и сплетен в трудовом коллективе. В течение дня будут достаточно сильны тормозящие влияния на ваши дела, причем вы не всегда сможете определить источник этих влияний. Старайтесь не отвлекаться от дел и углубленно работать. Наиболее важные дела отложите на конец дня.

Близнецы

Не лучший день ожидает Близнецов, работающих в творческих профессиях, а также имеющих отношение к индустрии моды, отдыха, спорта и развлечений. Ваши идеи и новации могут не найти понимания и поддержки у коллектива. Тем не менее, в конце дня вам удастся добиться определенного успеха. Удачное время для обмена валюты и рекламных мероприятий.

Рак

У Раков в этот день могут происходить судьбоносные перемены в карьере. В результате пертурбаций в вашей организации может открыться свободная вакансия, которую вам могут предложить. Не следует бояться перемен – только благодаря переменам и может произойти реальное улучшение к лучшему. Однако после общения с родственниками и членами семьи вы, возможно, решите отказаться.

Лев

У Львов, проходящих профессиональное обучение самостоятельно, будет весьма хлопотный день. Возможно, вам придется сразу в параллельном режиме изучать несколько предметов. А поскольку сие есть нереальная и непосильная задача, то вы рискуете в итоге так ничего инее выучить. Не распыляйте свое внимание, сосредоточьтесь на чем-то одном, главном.

Дева

Финансовый вопрос – это, пожалуй, наиболее острая тема на данный момент для Дев. Постарайтесь не распылять свои финансовые ресурсы и тратить деньги сбалансировано. Принцип – жить по средствам – должен стать основным на сегодня, если вы не желаете испытывать напряжения по данным вопросам. Уровень доходов может оказаться меньше, чем вы ожидали получить.

Весы

Весы сегодня могут испытывать сильное внешнее давление и ваша нервная система может не выдержать таких перегрузок. Старайтесь не вступать в споры и противостояния с окружающими – победить никого вы не сможете, а только дестабилизируете себя. Гораздо важнее сохранять спокойствие и невозмутимость. Наиболее важные дела запланируйте на конец дня.

Скорпион

У Скорпионов сегодня будет большой запас физических сил, однако в дефиците уверенность в целесообразности тех или иных поступков. Именно из-за внутренней неуверенности вы можете упустить шанс сделать этот день максимально результативным. Это тот самый день, когда лучше сделать что-то в практическом смысле, чем просто выжидать. В конце дня на вашу банковскую карту может поступить платеж.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется ориентировать свои усилия на развитие делового партнерства. В первой половине дня это будет непросто реализовать, поскольку может быть много отвлекающих факторов. А вот в конце дня вы сможете привлечь на свою сторону деловых партнеров и увеличить приток клиентов. Бизнесменам можно вкладывать деньги в проведение рекламных мероприятий.

Козерог

Козерогам сегодня в первой половине дня рекомендуется по мере возможности воздерживаться от контактов с вышестоящим руководством. Старайтесь держаться в тени и выполнять свои обычные текущие дела. Вторая половина дня благоприятна для карьерного продвижения и поисков работы. Можно рассылать резюме в заинтересовавшие вас фирмы.

Водолей

Водолеям в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с трудностями в контактах с окружающими и при работе с информацией. Основная проблема в том, что в вашем внимании будут слишком многие заинтересованы, и вы рискуете весь день только и делать, что заниматься чужими, а не своими, проблемами. Умейте сказать твердое «нет» и отдавать приоритет решению своих личных вопросов.

Рыбы

Рыбам в этот день следует искать финансовую стабильность. Старайтесь не делать резких движений при принятии решений, касающихся расходования денег. Особенно это касается финансовых заимствований – крайне нежелательно давать и брать деньги взаймы. Любителям шопинга лучше воздержаться от похода по магазинам, дабы есть риск увлечься покупками и выйти за рамки своего бюджета.