Честность может разрушить отношения — любовный гороскоп на 27 марта

Сегодня вам будет сложно говорить на чистоту и совершать правильные поступки.
Сегодня вам будет сложно говорить на чистоту и совершать правильные поступки.
Овнам сегодня не получить удовольствие от свидания: оно не состоится или будет подпорчено. Вместо главного и приятного, внимание займут мелочи. Лучше заниматься подготовкой и «чистить перышки». Если завтра хотите уместиться в задуманный наряд и сразить пассию видом эльфа, не помешает легкая диета.
Сегодня Тельцы тяготеют в любви к прежним полузабытым сценариям. Сердцу многих Тельцов будут почему-то милее мелочи, напоминающие о прошлом, чем новые яркие эффекты. Не исключено, что и бывший партнер покажется ближе нынешнего. Не лучший день для первого знакомства или выступления в новом образе.
Сегодня тайная надежда влюбленных Близнецов - волшебное растворение всех насущных дел и препятствий на их пути. Но ей не суждено сбыться: вплоть до ночи им предстоит заниматься домом или неким насущным делом, плохо совместимым с романтикой. Придется прожить день сегодняшний в мечтах о завтрашнем.
Сегодня звезды не советуют влюбленным Ракам слушать сплетни, не стоит и просить у кого-либо деликатного совета. Многие Раки в глубине души отлично знают ответы на свои вопросы, но зачем-то хотят услышать чужое мнение. Это неплохой день для поддержки старых отношений, а вот новые лучше не развивать.
В этот день Львы не готовы к свиданию, как бы им ни хотелось думать иначе. В дурное расположение духа их могут привести скрытые мелочи, незавершенные дела и неприятные находки в неожиданных местах. Лучше смириться и не спорить с судьбой сегодня, завтра она сама поспособствует вашим любовным планам.
Сегодня Девы отзеркаливают партнера, продуманно или неосознанно. Звезды не советуют копировать нападку или издевку: в такой игре вы будете выглядеть жалко и проиграете. Зато вы можете смело копировать чужой игнор: вместо попытки догнать и объяснить, развернитесь и идите заниматься своими делами.
Сегодня влюбленные Весы могут совершить две ошибки, и от обеих звезды их спешат уберечь. Первая - поторопить события. Верьте судьбе и помните, что все происходит в свой час. Вторая - скрупулезная подготовка к завтрашнему свиданию: декорации уже готовы, а от вас требуется лишь хорошенько отдохнуть.
Сегодня проницательность влюбленного Скорпиона бьет все рекорды. Если к ней добавлен жизненный опыт, Скорпион будет ходячим рентгеном и прорицателем, а также идеальным психоаналитиком для своей пассии. Единственный нюанс: малознакомого партнера Скорпион раскусит чуть позже, чем давнего и близкого.
Сегодня для влюбленных Стрельцов мало что изменится. Звезды советуют перенести все романтические мероприятия на завтра, так как в эти сутки от них нет проку: вы угодите в тупик, сделаете ложный шаг или допустите промах. Негативные стороны отношений вплоть до ночи будут оставаться сильнее позитивных.
Утром что-то помешает влюбленным Козерогам довериться своей интуиции, а зря. Вечером они придут туда, куда она их звала прямо, но куда они предпочли добираться утомительным обходным путем. В конце дня могут разыграться эротические фантазии, в которых Козероги будут особенно чувствительны к деталям.
Сегодня влюбленным Водолеям не хватает душевной гармонии. В их мысли или отношения может закрасться недоверие, не исключены нотки цинизма или излишняя придирчивость к мелочам. Многие Водолеи будут чувствительны к интимным деталям общения с любимым человеком, возможна заминка в неподходящий момент.
Сегодня Рыбы и их партнеры не до конца честны, а причины этого не до конца ясны. Не всегда в их размолвках есть чужой след: они так ловко запутывают друг друга, что помощь им не нужна. Возможно все, от недоразумений до прямого обмана. Не лучший день для предложения, признания, прояснения истины.
13-14 лунные сутки. Сегодня у нас с вами почти невыполнимая миссия – не увязнуть в цепи недоразумений. Все будет валиться из рук, не наводится...
14-15 лунные сутки. День, заряженный ленью! Сегодня будет сложно встать с постели и приготовить себе кофе, что уж тут говорить о труде или субботних...
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Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Всю неделю Венера «подогревается» лучами Солнца. А она и так находится в Овне — нетерпеливом и импульсивном знаке, который лишает ее покоя, лени...