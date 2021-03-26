Сегодня можно полениться — гороскоп на 27 марта

В мышлении и действиях будет наблюдаться небрежность. Возможна рассеянность или слабость

14-15 лунные сутки. Не слишком продуктивный день. Утром достигнет апогея вчерашняя путаница.

Уточненный аспект Луны к Меркурию подтолкнет к продолжению разговора или поисков, но прояснить истину и закрыть вопрос в большинстве случаев не поможет. В мышлении и действиях будет наблюдаться небрежность. Возможна рассеянность, раздражительность или слабость (особенно, после бессонной ночи). Нежелательно садиться за руль, отправляться в целевые поездки, заниматься утомительной уборкой или тренировкой, работать с документами. Стоит отложить до завтра значимые мероприятия и подтверждение связанных с ними договоренностей.

Овен

Овнам звезды не советуют планировать на сегодня свидания и другие внешние мероприятия (особенно, если они хотят блеснуть в них стилем и обаянием): скрытые мелочи наверняка подпортят планы. Хотя бы минимального внимания потребует привычная рутина. Возможно, придется заняться здоровьем, диетой. День неплох для мягких лечебно-профилактических и косметических процедур, если делать их аккуратно.

Телец

Сегодня Тельцы преодолеют большинство мелких недоразумений и в любом деле наведут относительный порядок. После всех сомнений, метаний и мучений будет получен вполне приемлемый результат. День располагает к прежнему образу мысли и действий, забытому из-за нового уклада жизни. Возможна тяга к старым шаблонам в питании или в любви. Для креатива в новом стиле может не быть подходящего настроения.

Близнецы

Сегодня Близнецам не приходится перебирать возможности: в основном, им предстоит продолжать вчерашние занятия. При этом лучше не рассчитывать на высокую планку качества и супер-тщательность в деталях: задач-максимум - исправить наиболее грубые промахи и кое-как довести дело до конца. Придется прояснить домашнее или деловое недоразумение, навести порядок в доме или ясность в вопросах здоровья.

Рак

Сегодня Раки не оставляют надежды найти ответы на свои запросы, но удается им это не всегда. При отсутствии внятных данных, придется довольствоваться догадками и порой действовать на свой страх и риск (например, заниматься самолечением). К счастью, интуиция вас сегодня подводит редко. Небольшие разногласия будут скорее замяты, чем прояснены. Целевым поездкам лучше предпочесть свободные прогулки.

Лев

Львам не стоит давать ход важной инициативе, особенно, с эстетическим или романтическим оттенком. Нежелательно отправляться сегодня в гости, в далекое путешествие, на свидание или приятный шоппинг. Лучше заняться завершением начатых дел, проявляя повышенную придирчивость и дотошность в мелочах: где-то есть скрытый изъян или не заметная глазу ошибка, возможны неприятные находки в укромных местах.

Дева

Для Дев этот день может начаться с повисшего в воздухе вопроса, сомнений в чужих мотивах, молчания или отсутствия нужных людей. Возможна внешняя или внутренняя зависимость от обстановки и посторонних мнений. Желательно воздержаться от знакомств, переговоров, обещаний, просьб. Остаток дня пройдет удачнее. Интуиция и опыт подскажут мудрый выход: «подвесить» ситуацию и заняться своими потребностями.

Весы

Этот день Весам лучше провести в уединении или в закрытом месте. Такая тактика может стать необходимостью, если накопилось много мелких дел или не завершено исцеление от болезни. Звезды обещают, что временное заточение не будет скучным: ваше воображение займет насущный вопрос или давняя загадка. Не стоит увлекаться детальной подготовкой к завтрашним событиям: возможна ошибка или напрасная суета.

Скорпион

В течение дня Скорпионы получат ключ к занимавшей их загадке - но может статься, что он будет им не нужен. Благодаря природной проницательности или прошлому опыту, многие Скорпионы предвидели исход событий и сегодня лишь тайно наслаждаются совпадением своих предчувствий с реальностью. Если они захотят расшифровать тот или иной ребус, то к вечеру найдут ответ, даже если его от них ловко скрывают.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют выдержать в этот день паузу: будущие планы (в том числе, личные) от нее только выиграют. Инициативы подождут до завтра. В текущих делах приветствуется внимание к деталям. Не стоит надеяться, что сегодня найдется ответ на вчерашний вопрос: скорее всего, он все так же будет «висеть в воздухе» и создавать интригу. Может пригодиться прежний опыт в решении практических задач.

Козерог

Сегодня Козероги либо успешно разрулят вчерашние проблемы, либо смирятся с ними. В большинстве дел ждет удовлетворительный результат - но не исключено, что к нему придется идти кружным путем, преодолевая заслоны из лжи или путаницы. Многие Козероги убедятся, что их интуиция подсказывала им правильные вещи, а их помощники или случайные попутчики ошибались. Возможно самоисцеление от мелких недугов.

Водолей

Водолеи сегодня не в лучшей форме и могут пережить небольшой кризис жанра. Возможно, они слишком увлекутся отслеживанием тайных пороков и изъянов, поиском мнимо нужных мелочей или решением нерешаемой задачи. Не помешает аккуратность в обращении с деньгами и лекарствами. Не стоит делать приобретения, зато полезно инспектировать секретные запасы: возможно, что-то испортилось, пропало или устарело.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не вступать в новый диалог: от него мало толку. Не обещают быстрого прояснения и вчерашние загадки. Вина в недопонимании будет взаимной - но иногда ее не будет вовсе, а Рыбы и их собеседники станут жертвами недоразумения. Не время делать предложения, искать истину. Если отношения зашли в тупик и погрязли в неясностях, распутать клубок и рассеять туман сможет лишь высшая сила.