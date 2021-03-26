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Пять знаков, которым повезет с деньгами в апреле

26 марта 2021ГороскопыWomanHit.ru

Список составила таролог и парапсихолог Саона.

Пять знаков, которым повезет с деньгами в апреле

Список составила таролог и парапсихолог Саона.

Овен

В целом, чудесный месяц. Вам будет чем заняться, но это потребует большого терпения. В этом месяце вам могут выпасть неожиданные шансы, связанные с командировками. Более того, есть вероятность изменений на вашем рабочем месте, а также могут возникнуть проекты, связанные с новой сферой деятельности. Кроме того, если вы работаете с цифровыми медиа, вы можете получить карьерный рост или финансовую выгоду.

Скорпион

Высоки шансы на повышение или прибавку к жалованию. Советы старших коллег могут оказаться полезными и, вероятней всего, будут способствовать развитию вашей карьеры. Этот месяц неблагоприятен для заключения новых партнерских отношений, хотя таких возможностей может быть много. Но да, вы можете расширить свой профессиональный круг, что позволит вам получить больше предложений и путей развития.

Стрелец

Вам могут поступить новые предложения работы с частичной занятостью, которые будут полезны для получения дополнительного дохода. Но не игнорируйте свои обязанности на текущей работе, так как это может сбить вас с ритма вашей карьеры. Начало этого месяца, вероятно, будет очень важным для вашей карьеры. Вы можете принять ключевые решения, чтобы спланировать свой последующий карьерный рост. В сложных условиях вы получите хорошие возможности для профессионального развития.

Козерог

В середине апреля могут произойти важные события и изменения в вашей карьере. Планетарный транзит может сработать в вашу пользу и помочь вам принять некоторые радикальные, но эффективные решения. Однако будьте осторожны, предпринимая любые действия, дважды подумайте, прежде чем делать следующий шаг. В конце этого месяца на вашем рабочем месте могут произойти внезапные изменения. Планеты помогут вам преодолеть все трудности и адаптироваться к переменам довольно быстро и безболезненно.

Водолей

Похоже, что в этом месяце общие планетарные позиции выровнялись в вашу пользу. Есть большие шансы, что у вас появится возможность увеличить общий оборот вашего бизнеса, а наемные работники могут рассчитывать на продвижение по службе или щедрый бонус. Скорее всего, произойдут и другие важные события, которые помогут вам получить дополнительную высокую прибыль.

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