Какие знаки зодиака не любят говорить всю правду

Удивительно, но некоторые черты характера нередко могут оказаться следствием каприза звезд.

Удивительно, но некоторые черты характера нередко могут оказаться следствием каприза звезд.

Все 12 представителей астрологического круга обладают теми или иными особенностями, которые довольно ярко проявляются в самой сути человеческой натуры. Естественно, помимо достоинств, некоторые знаки зодиака наделяются свыше и весьма неприглядными чертами, включая патологическую любовь к вранью.

Самыми лживыми представителями астрологического семейства астрологи считают Рыб. Увы, но рожденные под этим знаком люди начинают травить байки еще с детства. Патологическое желание врать нередко приводит их к конфликту с друзьями и собственной семьей. Отчасти Рыб бывает даже жалко, ведь своими поступками, которые частенько носят неосознанный характер, они просто пытаются подстроиться под собеседника. Увы, желание сказать приятную вещь впоследствии может аукнуться лгунишкам разрывом отношений даже с любимыми.

Не прочь немного приврать и Близнецы, чья натура характеризуется неопределенностью и двуличностью. Да и вообще, рожденные под этим знаком порой беспорядочно мечутся, так как не могут определиться со своими чувствами и желаниями. Близнецы не против солгать, если речь идет о карьере. Дело в том, что эти ребята при необходимости находят подход практически к любому индивиду.

А вот Стрельцы прекрасно знают, когда настало время для лжи. Эти представители астрологического круга рассказывают небылицы совершенно осознанно, прекрасно понимая, что ложь для них — важный инструмент, позволяющий достичь жизненных целей. Если вы не понравитесь Стрельцу, то будьте готовы к целому ушату помоев, которые он обязательно выльет за вашей спиной. Нередко ложь и патологическая потребность посплетничать приводит к неприятным последствиям — жертва пересудов довольно быстро узнает, кто именно испачкал ее в грязи.

Вранье ради благой цели. Именно так можно сформулировать отношение Весов ко лжи. Несмотря на благородный посыл, появившиеся на свет под этим знаком лгут довольно много и обычно не могут похвастаться кристально чистой репутацией. А если их ловят на вранье, так сказать, за руку, Весы довольно умело объясняют даже свои самые неприглядные поступки. Иными словами, представители этого знака пускают в ход свое обаяние, которое и позволяет им выходить сухими из воды практически всегда.