Судьба дает вам шанс влюбиться — любовный гороскоп на 28 марта

Сегодня вы можете встретить того самого человека — не провороньте эту возможность.
Сегодня вы можете встретить того самого человека — не провороньте эту возможность.
Сегодня влюбленные Овны могут рассчитывать на взаимность. Свидание будет значимым, важно выглядеть безупречно. Четкий сценарий действа поможет не раскачивать чаши весов и соблюдать в паре гармонию. Подходящий день для совместного появления на публике, помолвки или другого шага с прицелом в будущее.
Сегодня звезды советуют Тельцам не изобретать свои ритуалы в отношениях, а следовать общепринятым. Экстравагантно выглядя или не вписываясь в другие протоколы, вы рискуете обмануть ожидания партнера. Если он тоже неформал, ваши «тараканы» должны быть одной популяции (особенно, эстетические).
Близнецам сегодня просто необходимо устроить свидание и пустить на нем в ход свои чары (кроме общительности: не стоит говорить на сложные для себя темы). Если вы наломали дров и запутались, день исправит или обнулит ваши ошибки, прольет бальзам на сердечные раны или свет на будущее отношений.
Сегодня волшебное слово в отношениях Раков - баланс, а ключевое качество - дипломатичность. Им придется смириться с заданным регламентом действа и отсутствием желаемой эмоциональной связи. Ритуалы, предназначенные для публики, удадутся неплохо, но интимные моменты могут пройти несколько формально.
Сегодня судьба развяжет за Львов некоторые узлы их романа, но остальное в их руках. Приглашение на свидание или общее мероприятие им, безусловно, стоит принять. К своему обаянию, энергии, дружелюбию и прочим приятным качествам важно добавить личное достоинство и умение держать правильную дистанцию.
Сегодня гармонию в любви для Дев определит баланс вложений (финансовых или иных: душевных, служебных). Если вы запутались или вами манипулируют, проясните этот баланс и поймете суть игры. Не пренебрегайте шаблонами и формальностями: они избавят вас от необходимости обсуждать мучительные темы.
Сегодня Весы могут не только пережить неповторимые моменты единства с любимым человеком, но и заявить о своей счастливой любовной истории другим (узкому кругу или всему цивилизованному миру - масштаб зависит от возможностей). Не теряйте время, если хотите предстать перед друзьями в качестве пары.
Сегодня Скорпионы активно брыкаются в цепях чуждого любовного сценария, которое им навязывает партнер или общество. Хорошо, если им удастся найти в нем забавные моменты. Хуже, если их одолеет скука или раздражение: заскучавший или злой Скорпион может решиться на какую-то сомнительную авантюру.
Сегодня влюбленные Стрельцы могут творить и дерзать, им простятся многие художества. Если проект «отношения» крив, судьба рукой мастера подправит набросок, подскажет макет или дизайн. Но никуда не отправляйте партнера одного: с его обаянием, он может подыскать вам замену, а себе лишнее развлечение.
Козерогам сегодня важно не ошибиться в выборе: он повлияет на их отношения с любимым человеком. Если выбирают вас, успех зависит от вашего умения вписаться в тренд и стандарт: если хотите выдержать сравнение с идеалом, придется соответствовать. Опасен компромисс и попытка «усидеть на двух стульях».
Сегодня судьба дает Водолеям тот шанс в любви, который никогда не следует упускать. Можно и проявить инициативу с нуля, и исправить ошибку. События легко впишутся в нужный вам сценарий, не будут попраны ваши убеждения и принципы. Хорошие виды у романа с иностранцем, у авантюры, начатой за рубежом.
Сегодня жизнь предлагает Рыбам разрешить их любовные сомнения и терзания законным путем. Возможно, закон будет неписаным, но это не так уж важно. Если у вас нет надежного шаблона для таких случаев, не переживайте: «третейский суд» вполне успешно могут представлять ваши друзья или сетевые источники.
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