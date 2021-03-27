Ищем баланс во всем — гороскоп на 28 марта

Сегодня Луна в Весах стремится уравновесить все, до чего может дотянуться.

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах стремится уравновесить все, до чего может дотянуться, категорически приветствует меру, вкус и стиль.

Это день баланса, ритуала, этикета, красивого компромисса - но и закона, протокола, регламента. Все мероприятия лучше начинать с официальной части: формальности выручат там, где не хватает слов. День хорош для косметологов, модельеров, дизайнеров, юристов, посредников. Он удачен для резонансных акций: премьер, помолвок, награждений, вступлений в публичную должность, для открытия проекта, выставки, шоу с участием приглашенных звезд, различных парных и командных выступлений.

Овен

Для Овнов это значимый день, если их цель - гармония отношений в любви, популярность или совместный проект с долгим прицелом. Удачный момент для вступления в долгосрочный союз или участия в резонансном мероприятии. Важно соблюдать этикет и выглядеть «на все сто». Еще одна ключевая деталь - баланс интересов. равновесие стилей. Не стоит перетягивать внимание на себя: это парная или командная игра.

Телец

Сегодня Тельцам придется строго соблюдать все протоколы и формальности. От этого будет зависеть исход многих мероприятий, от лечебно-косметической процедуры до карьеры или выполнения важного проекта. «Три кита» успеха - профессионализм, мера и уважение к этикету. Необходимо быть дипломатом, вписываться в принятый стиль или схему. Если вы личность яркая, придется немного приглушить свой блеск.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно действовать. День дает им уникальный шанс пустить в ход свои таланты и уравновесить множество проблем в отношениях. При этом позволяет обойти и замять слабые места (например, сложности с общением на «скользкие» темы). Отличный момент для любовного свидания, сценического или спортивного выступления, продвижения бизнеса или творческого проекта, для активной поддержки детей.

Рак

Ракам придется учесть заданные границы, социальные нормы и эстетические шаблоны: сегодня они выше их личных вкусов. День хорош для мероприятий с известным сценарием (приема гостей, договорных акций, регистрации брака, вступления в должность) и ритуальных шагов, связанных с домом: передачей прав, новосельем, сделкой по недвижимости. Он может стать ключевым при выборе плана дома, дизайна помещений.

Лев

Сегодня Львы могут смело отправляться в гости, принимать приглашение на личную встречу, посещать мероприятия или как-то иначе вести активную светскую жизнь. Для успеха и популярности в эти сутки важно пройти внешний барьер: фейс-контроль, дресс-код. Задача посложнее - излучая дружелюбие, избегать фамильярности и держать оптимальную дистанцию, согласно профессиональной или иной «табели о рангах».

Дева

Сегодня перед Девами в полный рост встает тема баланса. Важнее всего найти его в юридической и финансовой сферах. Прочие подстроятся автоматически (в том числе, станет больше ясности в запутанных личных отношениях). Может вызвать интерес крупная покупка, целевое вложение, судьба подарка, доход от партнерского проекта, раздел или обмен. Важный момент при выборе банка, контрагента, формы договора.

Весы

Сегодня Весы не автономные единицы. Они - часть совместного проекта, носители профессионального имиджа, социальной роли или представительской функции. При этом равные партнеры и иногда кукловоды (соавторы сценария, законодатели стиля). Это день «ритуальных танцев»: возможно, вам придется войти в образ, подстроиться под ожидания партнера и публики, пройтись по красной дорожке, сделать фотосессию.

Скорпион

Сегодня многие Скорпионы окажутся в плену социальных стандартов, станут заложниками семейных планов, моды, работы, предпочтений своих партнеров или друзей. Возможно, их заманят на мероприятие. И хотя «заключение» будет приятным, они будут не прочь сбросить его цепи. Звезды подсказывают, что лучшая лазейка для этой цели - полезные услуги: и протокол не будет нарушен, и свободы маневра прибавится.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит избегать мероприятий: они добавят возможностей в любой сфере (в том числе, в любви). День хорош для игр, свиданий, вечеринок, совместного творчества. Вам удастся задействовать свои лучшие качества, обойти ловушки коварных вопросов, слухов и намеков. Если большой компании не предвидится, старайтесь энергичнее развивать деловые и личные симпатии в доступных вам пределах.

Козерог

Козерогам стоит внимательнее взвешивать варианты и подбирать союзников. Если предстоит мероприятие, сделка или встреча, нужна ответственность в выборе имиджа. К профессионализму полезно добавить вкус, знание законов и этикета. Если целей у вас несколько, необходимо выверить баланс. Не помешает проявить и финансовую дальновидность: оценить бюджет проекта, просчитать наперед выгоду от партнерства.

Водолей

Удачные события этого дня укладываются в личную программу Водолеев и не вредят их принципам, что само по себе уже успех - остается проявить инициативу, чтобы его закрепить. Можно пустить в ход заготовленный план. Возможны подвижки в любовных делах, в области игр, политики, спорта, юриспруденции. Пора подтвердить квалификацию или статус, восстановиться в правах, добиться правильного компромисса.

Рыбы

Этот день поможет Рыбам навести ясность, если они не смогли добиться ее сами. Там, где оказались бессильны их таланты или интуиция, вступит в силу закон, этикет, норма или неписаное правило - что и поможет победить кризис. В некоторых вопросах помогут друзья, но сложное дело лучше доверить специалистам: юристам, финансистам, дизайнерам, косметологам, программистам, профессиональным посредникам.