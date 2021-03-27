Берегите деловую репутацию — финансовый гороскоп на 28 марта

Сегодня стоит осторожнее общаться с коллегами и начальством.

Сегодня стоит осторожнее общаться с коллегами и начальством.

Овен

Овны, работающие в сфере финансов, сумеют преуспеть в делах. Вы будете хорошо чувствовать наиболее выгодные направления для финансовых вложений. Возможно, в вашем распоряжении окажутся кредитные ресурсы, которыми вы сумеете с выгодой для себя воспользоваться. Например, это удачное время для финансовых вложений на короткий срок под проценты.

Телец

Тельцам в этот день удастся укрепить деловые отношения и открыть для себя более перспективные направления для профессиональной реализации. В контактах с клиентами вы будете сочетать предусмотрительность, точность и исполнительность. В результате ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. При трудоустройстве вы сможете успешно пройти собеседование.

Близнецы

У Близнецов этот день благоприятствует практически любому виду деятельности, поскольку для вас будет характерен серьезный и ответственный подход к выполнению своих профессиональных обязанностей. Уделите больше внимания совершенствованию стиля и методов в работе, прикладывайте усилия для повышения уровня профессионального мастерства. Учащиеся преуспеют при выполнении практических занятий.

Рак

Ракам звезды советуют сосредоточиться на повышении своего образования и уровня профессиональных знаний. Студентам рекомендуется отдавать предпочтение изучению новых разделов и воздерживаться от повторения пройденного материала. Можно принимать участие в конкурсах и кастингах. В целом вы будете успешными в любых конкурентных видах деятельности.

Лев

Звезды советуют Львам использовать этот день для фундаментальных начинаний. Например, это хороший день для закладки нового строительства или завершения ремонтно-строительных работ и сдачи объектов недвижимости. Можно заниматься оформлением ипотечного кредита. Также хорошее время для подготовки статистического и бухгалтерского отчета.

Дева

Девы в этот день сумеют добиться деловой встречи и договориться о выгодном сотрудничестве с любым человеком, в котором заинтересованы. Характерной особенностью деловых контактов этого дня является разумный, неторопливый и взвешенный подход. Вы сможете заинтересовать собеседника тактичным и внимательным к нему отношением.

Весы

Весам рекомендуется сосредоточиться на выполнении повседневной работы, которая является для вас привычной, и в которой вы чувствуете себя уверенно. Отношения с коллегами складываются вполне конструктивные. Это не лучшее время для личных инициатив и экспериментов. Сейчас не время для усовершенствований и новшеств.

Скорпион

Это один из тех редких дней, когда Скорпионы смогут сочетать в своей деятельности творческий новаторский подход с разумной осторожностью и взвешенностью. Исключительно удачное время для внедрения, тестирования и реализации новых проектов. Самостоятельность и творчество – ключ к успеху. В сфере услуг вы сможете предложить клиентам нечто новенькое.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут подойти основательно к любым делам. Офисным служащим рекомендуется часть рабочего времени потратить на благоустройство. Сделайте условия своего труда более комфортными и ваша производительность труда от этого повысится. Также хорошо поработают строители и коммунальщики – вы сможете быстро и качественно завершить порученные дела.

Козерог

Козероги могут оказаться вовлечены в дела других людей. Возможно, к вам обратятся за информационной помощью и содействием друзья или единомышленники. Помогая им, вы сможете расширить круг полезных знакомств, а заодно успешно урегулировать некоторые свои вопросы. Воспринимайте помощь другим людям с позитивом – впоследствии они вам тоже помогут.

Водолей

У Водолеев один из лучших дней для карьерного продвижения. Старайтесь работать так, чтобы результаты вашего труда были на виду. Ваше умение быстро и профессионально решать вопросы не останется незамеченным и неоцененным начальством. Вырастет ваш уровень профессионального мастерства. Сегодня особенно ценится методичность и качество в работе.

Рыбы

У Рыб, проходящих профессиональное обучение, сегодняшний день может быть связан с серьезными положительными подвижками в знаниях. Вы сможете сосредоточиться на наиболее трудном в понимании учебном материале и усвоить ряд ключевых понятий. Строгость и ответственность – вот что характерно для вас сегодня в работе и учебе. Берегите свою деловую репутацию.