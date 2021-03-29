Астролог из Индии: апрель изменит жизнь трех знаков

За какими знаками зодиака удача будет ходить по пятам?
За какими знаками зодиака удача будет ходить по пятам?
В апреле Фортуна повернется лицом к Стрельцам. Им хватит энергии, чтобы воплотить все задумки, амбициозные планы. Это время станет первым шагом к новой жизни.
Львы окажутся в центре внимания, проявят себя, выгодно выделятся на фоне коллег. Представители этого знака продвинутся по карьерной лестнице, найдут новую работу и вообще расширят сферу влияния.
Овны если будут настойчивы и снизят градус самокритики, также добьются успеха. Их труд начнет приносить свои плоды. На личном фронте Овнов тоже ждет удача.
16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах толкает нас поддерживать всех и каждого. А это, кстати, добавит немало бонусов к нашей карме. Поэтому не...
17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе заставляет болезненно реагировать на сюрпризы и новшества, как на ограничение свободы. День может внушить...
Всю неделю Венера в знаке Овна. Там она покровительствует ярким и пылким отношениям, искренности и смелости, победе над соперниками и темпераментному...
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