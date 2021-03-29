Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Астролог из Индии: апрель изменит жизнь трех знаков

29 марта 2021ГороскопыКрестьянская жизнь

За какими знаками зодиака удача будет ходить по пятам?

Астролог из Индии: апрель изменит жизнь трех знаков

За какими знаками зодиака удача будет ходить по пятам?

Стрелец

В апреле Фортуна повернется лицом к Стрельцам. Им хватит энергии, чтобы воплотить все задумки, амбициозные планы. Это время станет первым шагом к новой жизни.

Лев

Львы окажутся в центре внимания, проявят себя, выгодно выделятся на фоне коллег. Представители этого знака продвинутся по карьерной лестнице, найдут новую работу и вообще расширят сферу влияния.

Овен

Овны если будут настойчивы и снизят градус самокритики, также добьются успеха. Их труд начнет приносить свои плоды. На личном фронте Овнов тоже ждет удача.

Крестьянская жизнь: последние новостиАстролог из Индии: апрель 2021 года изменит жизнь трех знаков зодиакаЛучшие повара в мире: эти 3 знака зодиака восхитительно готовят
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах толкает нас поддерживать всех и каждого. А это, кстати, добавит немало бонусов к нашей карме. Поэтому не...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Какие знаки зодиака не любят говорить всю правду
Астролог из Индии: апрель изменит жизнь трех знаков
Приметы на 30 марта: что нельзя делать в этот день
Прислушайтесь к тревожным звоночкам — любовный гороскоп на 29 марта
Вам пойдут навстречу — финансовый гороскоп на 29 марта
Победит дружба и любовь — гороскоп на 29 марта
Тратим больше денег на себя — финансовый гороскоп на 29 марта - 4 апреля
Время делать смелые поступки — любовный гороскоп на 29 марта - 4 апреля
Почему люди верят в рептилоидов
Интимные секреты Львов
Астролог назвал знаки зодиака с самой сильной интуицией
Приметы на 29 марта: что нельзя делать в этот день
Эффект кривого зеркала – гороскоп на 29 марта - 4 апреля
Берегите деловую репутацию — финансовый гороскоп на 28 марта
Судьба дает вам шанс влюбиться — любовный гороскоп на 28 марта
Гороскоп на завтра для всех знаков

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе заставляет болезненно реагировать на сюрпризы и новшества, как на ограничение свободы. День может внушить...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Всю неделю Венера в знаке Овна. Там она покровительствует ярким и пылким отношениям, искренности и смелости, победе над соперниками и темпераментному...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на март для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков

Венера в Овне склоняет к импульсивным тратам. Люди энергичные, решительные будут делать выбор сразу, не задумываясь, и им это будет по душе. А вот те,...

Читать продолжение