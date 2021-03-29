Астролог из Индии: апрель изменит жизнь трех знаков

За какими знаками зодиака удача будет ходить по пятам?

За какими знаками зодиака удача будет ходить по пятам?

В апреле Фортуна повернется лицом к Стрельцам. Им хватит энергии, чтобы воплотить все задумки, амбициозные планы. Это время станет первым шагом к новой жизни.

Львы окажутся в центре внимания, проявят себя, выгодно выделятся на фоне коллег. Представители этого знака продвинутся по карьерной лестнице, найдут новую работу и вообще расширят сферу влияния.

Овны если будут настойчивы и снизят градус самокритики, также добьются успеха. Их труд начнет приносить свои плоды. На личном фронте Овнов тоже ждет удача.