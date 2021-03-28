Прислушайтесь к тревожным звоночкам — любовный гороскоп на 29 марта

Сегодня стоит знать меру во всем и замечать странности в поведении партнера.

Сегодня стоит знать меру во всем и замечать странности в поведении партнера.

Овен

Сегодня Овнам важно не только максимально раскрыть позитивный потенциал своих отношений с любимым человеком, но и нейтрализовать отдельных недоброжелателей, для которых их яркий триумф - как кость в горле. Кто-то не прочь подлить в банку варенья ложку дегтя, чтобы обесценить ваш очевидный успех.

Телец

Сегодня звезды не станут мучить влюбленных Тельцов долгой интригующей паузой и наглядно продемонстрируют им плод их вчерашнего выбора. Механизм событий крайне прост: если ваш любовный маневр был правильным, не замедлит прийти приятная отдача. Не забудьте показать партнеру, что оценили его шаг.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не останавливаться в своем движении к партнеру или активнее откликаться на его предложения. Это день взаимной поддержки в любых приключениях, неважно, индивидуальных или совместных. В отношениях, стартовавших нуля, именно на этой почве произойдет быстрое сближение.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не отказываться от посещения популярных мест и мероприятий, которые нравятся партнеру, а также от визита в компанию его (ее) друзей и родственников. Ракам, пребывающим в поиске, стоит вести себя попроще - тогда к ним начнут активнее тянуться те, кто им симпатизирует.

Лев

Сегодня Львам стоит всячески развивать привлекающие их отношения, но лишь в пределах светского общения. Если вам делают тонкий намек или задают неудобный вопрос, вы имеете право уклониться от подобной неделикатности: брезгливость пойдет вам в плюс, а не в минус. Не спорьте, просто поднимите бровь.

Дева

Сегодня влюбленные Девы получат от судьбы некий бонус, но предварительно им придется для этого постараться. Если вы пассивно ждете, что на вас упадет манна небесная, ваши мечты вряд ли исполнятся. Зато, вложившись, вы сможете получить больше, чем потратили - и речь идет не только о деньгах.

Весы

Сегодня фасад личной жизни Весов выглядит удачно и даже образцово, многие страстно хотят такой же. Но есть и бэкграунд, в лице новых завистников или давних недоброжелателей. За неимением реальных рычагов влияния, обе группы способны на тайные методы воздействия, вплоть до магических, и на «сглаз».

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше жить минутой и ни в одной ситуации, связанной с личной жизнью, не иметь «задних мыслей». Если у вас камень за пазухой (например, застарелая ревность), он коварно сподвигнет вас на недостойный маневр, который не принесет радости и не сделает вам чести в глазах партнера.

Стрелец

День благоприятствует любовным приключениям Стрельцов, что выражается в приятном подарке: им дается дополнительное время или пространство для маневра, которым они могут пользоваться до ночи. Если вы все еще втайне страдаете от разочарований или неудач, это лишний повод поправить свою самооценку.

Козерог

Сегодня любовный успех дается Козерогам непросто. Даже легкий маневр отнимет у них много сил, в том числе, душевных. Если взята высокая планка в любви, придется ее держать - и это будет труднее, чем вы думали. Особенно активно отжирать ваш ресурс будут затратные, по всем статьям, двойные игры.

Водолей

Сегодня Водолеи предпочитают не замечать неприятных скрытых мелочей в отношениях и имеют на это право: в данный момент, их любовные планы встречают поддержку судьбы и для опасений причин нет. Но тревожные звоночки стоит взять на заметку: они наберут силу в будущем, в этом или уже в другом романе.

Рыбы

Сегодня влияние небес искушает влюбленных Рыб «пойти вразнос», особенно, в интимной сфере. Звезды намекают на пролонгированный вред от злоупотреблений и перегибов, советуют знать меру в романтической авантюре и эротическом эксперименте: шутки шутками, а ситуация однажды может выйти из-под контроля.