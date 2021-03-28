Победит дружба и любовь — гороскоп на 29 марта

Сегодня Луна в Весах за мир, гармонию, никто не останется без моральной поддержки.

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах за мир, гармонию, никто не останется без моральной поддержки.

В разумных пределах, можно расширить границы законов и прав, поле действий, набор возможностей. Дополнительный разгон поможет улучшить вчерашний результат, но действовать лучше утром: в течение дня силы могут изменить и придется действовать исключительно на энтузиазме. Он, в свою очередь, может иметь разную причину: возможны и благие порывы, и дурные мотивы (например, подпортить успех сопернику). К счастью, общий тон дня оптимистичен: победит дружба, любовь или долгосрочный взаимный интерес.

Овен

Овны вплоть до ночи заинтересованы в связях с другими людьми: им нужна подстраховка, любовь или восхищение. Звезды советуют убедиться в истинных намерениях своей группы поддержки: в ней могут оказаться не только верные партнеры, друзья и покровители, но и недоброжелатели. Это могут быть нечистые на руку конкуренты, обиженные вашим выбором люди или тайные завистники, желающие обесценить ваш успех.

Телец

Сегодня Тельцы пожинают плоды своей вчерашней политики: чем удачнее был выбор, тем больше у него окажется приятных последствий. Правильная линия поведения даст весьма ощутимые бонусы: скидки, хороший сервис, уважение коллег, благосклонность начальства, улучшения в здоровье и внешности, благополучие питомцев, рост потока благодарных платежеспособных клиентов. Важно равноценно отплатить за услугу.

Близнецы

Сегодня истинный пик личной энергии ждет Близнецов утром - из чего следует очевидный вывод, что взяться за дело им стоит пораньше. По мере развития событий, их убывающие силы восполнит психологический резерв (азарт, вера в успех) либо весомая внешняя поддержка, техническая или моральная. Перспективы отличные, важно лишь не споткнуться о невидимый неприятный барьер - например, тонкую провокацию.

Рак

Сегодня Раки вынуждены включиться в семейные дела, дружеские планы или общие социальные процессы. Звезды утверждают, что это благоприятный факт и лучше не быть в потоке событий индивидуалистом. Возможно, вы испытаете дискомфорт или будете лишены покоя - зато получите неплохую поддержку и дополнительный шанс в продвижении к своим целям (особенно, жилищным, любовным, финансовым или карьерным).

Лев

Львам день помогает расширить личные горизонты. Стоит постараться, если вы ищете покровителя или учителя, хотите свести знакомство с сильными мира сего, заинтересованы в контакте с иностранцем, международной организацией, представителями других культур или просто в широкой аудитории. Лучше решать такие задачи в целом, избегая предметных переговоров - например, бывать на актуальных мероприятиях.

Дева

Девам не стоит бояться превысить лимит и поднять расходы: риск выйти за пределы разумного сегодня невелик. День может принести лишние траты, но и пополнение счета. Возрастет вероятность выгодного обмена с дополнительным бонусом, подарка, аванса, вознаграждения, компенсации или пожертвования. Можно решить проблему взаиморасчета или оплаты услуг, уладить служебный, финансовый или правовой вопрос.

Весы

Сегодня Весы пользуются плодами своей привлекательности и популярности - или «светятся отраженным светом» за счет ресурсов другого человека. Это может быть их симпатичный партнер, покровитель, клиент или воспитанник. У медали славы найдется и обратная сторона (зависть, ненависть), но лицевая будет ярче. Даже играя скромную роль в чужой пьесе, вы получите бонус и сорвете свою долю аплодисментов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит афишировать далеко не все свои шаги. События дня неоднозначны: внешне все идет гладко, но изнутри может грызть неприятное чувство. Вам нечего бояться, если вы действуете от чистого сердца и в рамках приличий. Но звезды советуют вам действовать втайне или отказаться от своего порыва, если вами движет асоциальный или не самый благородный мотив, например, скрытая ревность.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на удачу. Возможные неприятности не принесут особого вреда, так как будут лишь побочными эффектами основного благоприятного тренда. День обещает успех в коллективных начинаниях - или сильную поддержку там, где не хватает ваших личных резервов. Конкретные совместные акции эффективнее утром: к вечеру спадет энтузиазм, сузится круг друзей или заскучает публика.

Козерог

В этот день удача легко дается многим, но только не Козерогам. За те же блага и привилегии (карьерные, финансовые, социальные) они вынуждены стараться за двоих, затрачивая больше технических, материальных и духовных ресурсов. Часть опасений будет напрасной, но звезды подсказывают, что сегодня лучше подстраховаться, чем рисковать - в противном случае, есть риск «перегореть» и сойти с дистанции.

Водолей

Сегодня Водолеи смогут подтвердить свой законный успех, расширить область познаний, угол обзора или сферу влияния. Многие «чудеса» будут плодом их расчета или предвидения. Появится повод применить свой авторитет, шанс найти покровителей, поднять свою популярность в близком кругу или за рубежом. За удачным фасадом кроются неприятные тенденции: сейчас они не страшны, но стоит учесть их на будущее.

Рыбы

Рыбам не стоит паниковать, если события этого дня внушат им тревогу. Кризис вероятен, но на него есть «управа» и ее можно в любой момент пустить в ход. И все же не стоит набирать обороты: однажды резерв доброты фортуны может оказаться исчерпан. Лучше избегать перерасхода средств, превышения квот, нарушений закона, договора и этикета, случайных авантюр, интимных рисков и других злоупотреблений.