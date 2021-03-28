Вам пойдут навстречу — финансовый гороскоп на 29 марта

Сегодня ваши предложения тепло примет руководства и коллеги — не провороньте этот момент.

Сегодня ваши предложения тепло примет руководства и коллеги — не провороньте этот момент.

Овен

Овны в первой половине дня могут идти на разумный риск при принятии финансовых решений. Возможно, вам удастся привлечь дополнительные деньги в сферу своей деловой активности. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок. Вторая половина дня будет связана со сбоями в информационном обеспечении, поломками компьютеров, транспортными неувязками.

Телец

Деловые контакты и подписание важных документов Тельцам лучше запланировать на первую половину дня. В это время вы не будете иметь никаких препятствий в вопросах делового сотрудничества и взаимодействия. Успешно проходят переговоры и согласования в вопросах сотрудничества. Вторая половина дня может быть связана с усилением общей нестабильности.

Близнецы

У Близнецов сегодня будет удачное время для деловой активности в первой половине дня. Старайтесь строго следовать в русле тех приказов и распоряжений, которые были получены вами от начальства. Точность и качество в работе – вот что необходимо в первую очередь. В конце дня лучше не пересекаться с начальством. Внешние обстоятельства могут препятствовать вашим инициативам.

Рак

Раки в первой половине дня преуспеют в творческих видах деятельности. Открытый и доброжелательный стиль поведения позволит вам заручиться поддержкой окружающих. Тем, кто занят поисками работы, рекомендуется публиковать резюме на соответствующих сайтах интернета – положительной реакции долго ждать не придется. В конце дня вашу работу могут проверить контролеры.

Лев

У Львов в первой половине дня будет хорошее время для подведения итогов, составления финансовых и иных отчетов о проделанной работе. Можно планировать завершение тех дел, которые долгое время откладывались. Однако во второй половине дня могут начать нарастать деструктивные тенденции. Возможны технические сбои, особенно у работников банковского сектора.

Дева

Девы в первой половине дня смогут легко входить в контакт с самыми разными людьми и добиваться желаемого результата от сотрудничества с ними. В этом смысле удача будет сопутствовать тем, кто причастен к торговле, транспорту, консультациям. В конце дня воздержитесь от контактов с начальством без крайней на то необходимости. Внешние обстоятельства могут стать препятствием вашим инициативам.

Весы

Весам в первой половине дня удастся увеличить уровень доходов. Во многом этому будут способствовать хорошие отношения с коллегами. Успешно идет освоение тонкостей в работе с техникой и программным обеспечением. При принятии важных решений чаще прислушивайтесь к подсказкам интуиции. В конце дня могут быть осложнения в учебе и деловых поездках.

Скорпион

Эмоциональный настрой Скорпионов в первой половине дня поможет обрести чувство уверенности в своих силах и в успехе личных инициатив. Более всего преуспеют люди творческих профессий. Можно давать старт некоторым своим проектам. В конце дня воздержитесь от финансовых спекуляций на бирже и операций по обмену валюты.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется действовать без жесткой привязки к плановым заданиям. Плывите по течению и тогда вы успеете сделать больше, если будете решать вопросы по мере их поступления. В конце дня следите за тем, чтобы не было нарушений договоренностей. В это время лучше не давать экзамены и зачеты.

Козерог

Козерогам в первой половине дня рекомендуется ориентироваться на развитие деловых связей и информационный обмен. Прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников – они не подведут. Прежде чем предпринять что-то важное, всесторонне изучите тему. Хорошо пойдет торговля и посредничество. В конце дня могут испортиться отношения с кем-то из коллег.

Водолей

У Водолеев в первой половине дня могут установиться прекрасные отношения с начальством. Вам будут идти навстречу и прислушиваться к вашим предложениям. Не исключено знакомство с влиятельными людьми, которые могут стать вашими покровителями и помогать в карьерном продвижении. В конце дня не торопитесь тратить деньги на крупные покупки.

Рыбы

У Рыб в первой половине дня удачное время для учебы и служебных командировок. Используйте это время для личностного развития, повышения уровня профессиональных знаний, обмена опытом. Ваша репутация будет укрепляться вместе с расширением профессиональных познаний. В конце дня вы можете столкнуться с трудностями при завершении какой-либо работы.