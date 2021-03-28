Астролог назвал знаки зодиака с самой сильной интуицией

Стало известно, у представителей какой стихии гороскопа лучше остальных развито шестое чувство.
Историк и эксперт по астрологии Стефани Сенгве рассказала о знаках, которые лучше всех владеют интуицией. Этих людей можно спутать с экстрасенсами, настолько развито из шестое чувство.
Раки известны своей внимательностью и без труда замечают любые изменения в поведении человека. Люди, родившиеся под этим знаком, лучше остальных способны решать эмоциональные головоломки и «считывать» чужое настроение. Они также не прочь выслушать и дать хороший совет в тяжелой ситуации.
Проницательные Рыбы способны предугадать о вашем плохом состоянии, даже если вы сами еще не заметили, что что-то идет не так. Тонкое чутье помогает им улавливать малейшие изменения в собеседнике. Недаром считается, что этим знаком управляет планета фантазий Нептун — именно поэтому Рыбы могут предчувствовать что-либо задолго до произошедших событий.
Скорпионы считаются одним из самых скрытных знаков, однако только им по силам разгадать самые потаенные стороны других людей. От них не утаится ни один секрет — по словам эксперта, их интуиция связана с вибрациями. Это помогает Скорпионам заранее узнать о назревающей неприятности. Стефани Сенгве не советует даже пытаться обмануть представителей этого знака, ведь малейшее подозрение может навсегда разрушить доверие Скорпиона.
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