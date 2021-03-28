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Астролог назвал знаки зодиака с самой сильной интуицией

28 марта 2021ГороскопыWMJ.ru

Стало известно, у представителей какой стихии гороскопа лучше остальных развито шестое чувство.

Астролог назвал знаки зодиака с самой сильной интуицией

Историк и эксперт по астрологии Стефани Сенгве рассказала о знаках, которые лучше всех владеют интуицией. Этих людей можно спутать с экстрасенсами, настолько развито из шестое чувство.

Рак

Раки известны своей внимательностью и без труда замечают любые изменения в поведении человека. Люди, родившиеся под этим знаком, лучше остальных способны решать эмоциональные головоломки и «считывать» чужое настроение. Они также не прочь выслушать и дать хороший совет в тяжелой ситуации.

Рыбы

Проницательные Рыбы способны предугадать о вашем плохом состоянии, даже если вы сами еще не заметили, что что-то идет не так. Тонкое чутье помогает им улавливать малейшие изменения в собеседнике. Недаром считается, что этим знаком управляет планета фантазий Нептун — именно поэтому Рыбы могут предчувствовать что-либо задолго до произошедших событий.

Скорпион

Скорпионы считаются одним из самых скрытных знаков, однако только им по силам разгадать самые потаенные стороны других людей. От них не утаится ни один секрет — по словам эксперта, их интуиция связана с вибрациями. Это помогает Скорпионам заранее узнать о назревающей неприятности. Стефани Сенгве не советует даже пытаться обмануть представителей этого знака, ведь малейшее подозрение может навсегда разрушить доверие Скорпиона.

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