Интимные секреты Львов

Львы – известные любители покорять, обольщать и властвовать.
Львы – известные любители покорять, обольщать и властвовать.
Если вам посчастливилось завязать любовную интригу со Львом, знайте, что все эти прекрасные качества могут быть реализованы и в вашей интимной жизни. Да-да, вы не ослушались, если история про подчинение и ролевые игры доставляет вам удовольствие – вы обратились по адресу!
Увы, себялюбие Льва может проявляться и в интимных вопросах – этот знак будет заботиться в первую очередь о своем удовольствии. И, так же, как и в повседневной жизни, он падок на лесть и комплименты – только в этом случае они должны касаться его незаурядных возможностей и умений на постельном фронте. Так что не скупитесь на похвалы и расписывайте все возможные успехи вашего любовника. Не бойтесь переборщить – напоминаем, Львы падки на лесть.
О чем еще стоит подумать заранее тем, кто выбирает себе Львов в партнеры? Этот огненный знак любит, когда вокруг «кипят страсти». Поэтому важна и насыщенная и интересная сексуальная жизнь. Если у вас слишком часто «болит голова» или у вас нет сил и ресурсов придумывать нечто необычное – будьте готовы к тому, что Лев охладеет и, что, к сожалению, тоже случается – легко вступит в другие отношения. Да, когда костры страсти перестанут пылать, он вернется обратно в свою тихую гавань, но не все готовы закрывать глаза на интрижки и измены.
Если же вы все-таки встали на сложный и полный приключений путь и хотите сделать Льва своим долгосрочным партнером, а быть может, даже связать себя с ним узами брака, нужно хорошенько приготовиться. Вам придется часто менять свой образ – не только внешний, но и внутренний: удивлять новыми качествами и суждениями. А также стоит быть готовым к любым экспериментам и приключениям.
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