Доверяй, но проверяй — финансовый гороскоп на 30 марта

Не все коллеги и подчиненные могут выполнять свою работу хорошо — сегодня вы убедитесь в этом.

Не все коллеги и подчиненные могут выполнять свою работу хорошо — сегодня вы убедитесь в этом.

Овен

Овнам, работающим с техникой и механизмами, следует особое внимание обратить на соблюдение техники безопасности. Возможна задержка в реализации запланированных на сегодня дел из-за технических сбоев. Крайне нежелательно проводить пусконаладочные работы на производстве. Если у вас остается чувство неуверенности в тех или иных действиях, то воздержитесь от инициатив.

Телец

Тельцы в этот день могут столкнуться с тормозящими влияниями, которые будут мешать вам в работе. Причем не всегда вы сможете точно определить, откуда и почему эти влияния исходят, но будет стойкое ощущение, будто вам кто-то мешает и препятствует. Также в этот день вы можете сами сомневаться в целесообразности тех или иных своих инициатив.

Близнецы

Близнецам звезды советуют не повторять ошибок в отношении с коллегами, которые были ранее допущены. Дело в том, что сегодня в трудовом коллективе может снова сложиться потенциально конфликтная ситуация, которая напомнит вам недавний конфликт. Будьте терпимее к ошибкам коллег. Не следует высказывать критических замечаний в чей-либо адрес, поскольку это чревато ответной критикой.

Рак

У Раков этот день будет отмечен возвратом к тем вопросам, которые ранее были отложены и не доведены до завершения. Тем, кто находится в поисках работы, имеет смысл поинтересоваться, есть ли вакансии в той организации, где вы работали прежде – возможно там есть то, что вы ищите. Успешно поработают строители, если они находятся на стадии завершения работы.

Лев

Львам, работающим в ремонтно-строительных организациях, не рекомендуется сегодня сдавать объекты. Прежде всего, следует самим все тщательно проверить и устранить возможные неполадки, которые обязательно найдутся. В противном случае заказчик откажется принимать работу и вам, возможно, придется переделывать гораздо больший объем работы.

Дева

У Дев сегодня может произойти разрыв отношений с кем-то из деловых партнеров и замена этого человека новым партнером. Не следует верить обещаниям, равно как и раздавать обещания. С осложнениями могут проходить деловые поездки – особенно это касается работников транспорта. Курьерам следует контролировать наличие доставляемого товара – могут быть утери в пути.

Весы

Для типичных Весов сегодня может быть невыгодным сотрудничество с деловыми партнерами. Возможно, партнер по работе будет тормозить выполнение общего дела, не поспевая за вашим высоким темпом. Также это не лучшее время для делегирования полномочий напарнику по работе. Также вы можете столкнуться со случаями задержки с перечислением оплаты труда.

Скорпион

Скорпионам сегодня, возможно, придется переделывать ту работу, которую вы уже выполняли ранее. Особенно это относится к случаям получения рекламаций при выполнении клиентских заказов. Пусть это станет для вас поводом задуматься о повышении качества своей работы. В любом случае в итоге вы научитесь более профессионально относиться к своей работе.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют пытаться усовершенствовать то, что пока неплохо работает. Помните о принципе «лучшее – враг хорошего». В противном случае при попытке что-то улучшить, вы можете не только потерять время впустую, но и снизить общую результативность своего труда. Не лучшее время для финансовых спекуляций и обмена валюты.

Козерог

Козерогам, работающим в сфере строительство, жилищно-коммунального хозяйства или недвижимости, возможно, придется весь день заниматься устранением неполадок и ошибок, допущенных в предыдущее время. Офисные работники могут испытывать некоторые неудобства в условиях труда. Часто может ломаться офисная техника.

Водолей

Водолеям, работающим с документами или занимающихся массовым обслуживанием клиентов, возможно, придется часто сталкиваться с собственными ошибками, которые сразу же придется устранять, теряя на это рабочее время. В результате темп работы может снизиться. Это особенно вероятно при больших нагрузках и срочности в работе. Особенно это относится к кассирам на транспорте и курьерам.

Рыбы

Рыбам в этот день, возможно, придется столкнуться с торможением в процессе профессионального обучения и аналитической работе с информационными потоками. Вам будет трудно запоминать большие объемы информации, особенно это относится к тем, кто занимается изучением иностранных языков. Воздержитесь от ведения деловой переписки. Не следует доверять тому, что говорят иностранцы и те люди, которые приехали из других регионов.